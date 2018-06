Kansloze aanval VCP op Oldambtster SP-wethouder

De VCP ziet Oldambtster wethouder Kees Swagerman liever vandaag dan morgen vertrekken. De partij diende daarom maandagavond een motie van wantrouwen in, maar geen enkele andere partij steunde die.

De VCP neemt het de SP-wethouder kwalijk dat hij de raad niet op de hoogte heeft gebracht van een rechtszaak die loopt tegen de gemeente Oldambt. Swagerman vond het naar eigen zeggen niet nodig om de raad hierover te informeren.

Rechtszaak

Het Openbaar Ministerie heeft een zaak aangespannen tegen de gemeente Oldambt, een ambtenaar en een aannemer. De gemeente zou zonder vergunning van de provincie 16.000 kuub zand hebben laten afgraven voor de Blauwe Passage, de vaarverbinding van en naar Blauwestad.

Raadsleden zijn via berichtgeving in de media op de hoogte gesteld.

Onacceptabel

Dat is voor de VCP onacceptabel. De partij diende daarom een motie van wantrouwen in. Niemand, behalve de partij zelf, steunde de motie. Alle overige partijen hebben dus voldoende vertrouwen in de socialist.

Alida Michels van de PvdA over de motie: 'Zonder te wachten op verantwoording, hebben jullie de motie al rondgestuurd. Een absurde gang van zaken. Deze motie is niet zuiver.'

Tweede keer

Het is de tweede keer dat Swagerman een motie van wantrouwen tegen zich krijgt. Op 18 december afgelopen jaar gebeurde hetzelfde, ook toen diende de VCP die motie in. Dat was omdat het kunstgrasveld van voetbalvereniging WVV ruim twee ton duurder uitviel dan begroot.

De wethouder werd in maart 2017 op de hoogte gesteld van mogelijke kostenverhogende factoren. In april kwam het eerst harde signaal dat de beschikbare vier ton onvoldoende is.

De gemeenteraad werd pas op 17 juli dat jaar op de hoogte gesteld. De motie hield ook toen geen stand. Alleen de VCP zei het vertrouwen in Swagerman op.

