FNV: Kans bestaat dat we nog langer doorgaan met staken

'Woensdag gaan we een hele dag staken, en vanaf dan voor onbepaalde tijd.' Dat zegt Pieter Beuzenberg van vakbond FNV. Dit is anders dan vakbond CNV, die eerder zei te gaan staken op woensdag, donderdag en vrijdag.

'We gaan de eerste drie dagen samen met CNV optrekken', zegt Beuzenberg. 'Vrijdag gaan we beoordelen of we onze acties nog gaan aanpassen. Maar het ligt er ook aan waar werkgevers mee gaan komen. Ik merk wel heel veel actiebereidheid en boosheid bij onze achterban.'

'Enorm ingespannen'

Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), zei maandagavond tegen RTV Noord: 'We hebben ons de afgelopen dagen enorm ingespannen om de bonden verder tegemoet te komen. We hebben concrete voorstellen gedaan en tijd gevraagd om deze door te rekenen. Dat is nu weer niet goed', aldus Kagie.

Beuzenberg reageert: 'We snappen het niet zo. Ze hebben het een beetje aan zichzelf te danken. Ze beginnen nu een beetje wild om hun heen te slaan. Ze zeggen boos te zijn, maar het feit is dat ze hun hand in eigen boezem mogen steken'.

Wat de werkgevers doen is gewoon flauwekul Pieter Beuzenberg - vakbond FNV

'Tactiek die werkgevers constant toepassen'

Kagie zei maandagavond twee weken nodig te hebben om de maatregelen door te rekenen. Beuzenberg: 'Dat is de tactiek die werkgevers constant toepassen. Wij hebben op 30 april en op 1 mei gestaakt. Dat hebben de werkgevers via een kort geding aangevochten.'

'Toen hebben ze ook gezegd: het ultimatum van de bonden lijkt nergens op, want we hebben twee weken de tijd nodig om te rekenen. We zijn nu twee maanden verder. Het kan toch niet zo zijn dat ze in die twee maanden helemaal niets gedaan hebben? Wat de werkgevers doen is gewoon flauwekul', vervolgt Beuzenberg.

Intimidaties

De werkgevers beschuldigen vakbonden er van dat werkwillige chauffeurs geïntimideerd worden, om toch mee te doen aan de staking. Op de vraag of dit klopt, zegt Beuzenberg: 'Dit zijn dingen die gezocht worden. De heer Kagi begint een beetje wild om zich heen te slaan, omdat hij boos is. Dit is ongefundeerd en niet bewezen kritiek.'

Contact met leden

'Natuurlijk bellen wij mensen om te weten of zij vroege of late dienst hebben, zodat wij ze kunnen oproepen om op tijd te komen om zich op tijd in te schrijven als staker. Dus zeker hebben wij contact met onze leden. Daar is niets mis mee', zegt Beuzenberg.

'Dat hoort bij de normale gang van zaken bij een staking. Als de heer Kagi er een dergelijke draai aan wil geven, is dat voor zijn rekening. Dan gaat hij dat maar gefundeerd bewijzen.'

Iedereen is vrij om te doen en te laten wat hij of zij zelf wil Pieter Beuzenberg - vakbond FNV

Bellen over soort dienst

Op de vraag wat Beuzenberg doet als een chauffeur belt dat hij geen zin heeft om te staken en zegt dat hij wil werken, zegt hij: 'Dan gaat hij gewoon werken. Iedereen is vrij om te doen en te laten wat hij of zij zelf wil. Wij bellen onze leden en vragen wat voor diensten ze hebben, omdat werkgevers het onmogelijk maken om te zien wat voor diensten ze maken. Onze kaderleden die mensen bellen, weten niet wie wanneer werkt.'

Interne notitie

Kagi zei dat hij een interne notitie van de bonden in handen heeft, waarin zou staan: 'Laten we de staking die we al hebben aangekondigd nog even twee dagen uitstellen, dan maken we een goede indruk bij pers en publiek.'

Beuzenberg reageert: 'Met alle respect, het niveau is vreselijk. Wanneer werkgevers op déze manier de aandacht afleiden van waar het werkelijk om gaat, namelijk het niet willen voldoen van enige rust creëren in de diensten. Dit zijn afleidingsmanoeuvres. Ze doen niets anders dan proberen stakingen te breken en de aandacht af te leiden van de kern van het issue.'

Loopje nemen met de pers?

'Dit zal ergens in een mail van een kaderlid voorbij gekomen zijn. Maar als wij een loopje zouden nemen met de pers, dan denk ik dat de pers mans genoeg is om daar ons op te wijzen en dat niet van ons zou accepteren.'

Beuzenberg ontkent dus niet dat er iets dergelijks op schrift is gezet. Op de vraag wie het is geweest en wat de zeggingskracht is geweest, zegt hij: 'Ik krijg alleen al als bestuurder ongeveer duizend mails in de maand voorbij. Ik kan niet overal op reageren. Dan zal er vast eens iets op papier staan wat de toets der kritiek niet kan volstaan.'

Verzuurde verhoudingen

'Wat de heer Kagi allemaal roept over de vakbond, dan kun je wel zien hoe verzuurd de verhoudingen zijn. Dat is niet het niveau waarop wij willen acteren. Het gaat ons om de inhoud. Zolang werkgevers niet van zins zijn om ons enigszins tegemoet te komen, zijn onze leden meer dan bereid om actie te voeren', besluit Beuzenberg.

