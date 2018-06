Deel dit artikel:











Inbreker sloeg toe in huizen van bejaarden De rechtbank in Groningen (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Voor een drietal woninginbraken in Groningen in juni vorig jaar, waarvan één met geweld, moet een 26-jarige man uit Gouda 3,5 jaar de cel in. Dat eist het Openbaar Ministerie.

De officier vindt bewezen dat de man vanuit Gouda naar Stad reisde om in woningen in te breken, waar hulpbehoevende of bejaarde mensen woonden. Bewoners berooid achtergelaten Bewoners van de Wilgenlaan, de Goudlaan en de Mondriaanstraat in Stad liet hij berooid achter. De buit: een geldbedrag, sieraden, een medaillon, een zilveren vijftigje, en een sleutelbos. Overlopen door eigenaresse Uit de woning aan de Mondriaanstraat ontvreemde hij een onbekend gebleven geldbedrag. Bij een andere inbraak werd de man door de eigenaresse overlopen. Zij verklaarde aan agenten dat ze op een avond schrok van een man in haar kamer. Amper bekomen van de schrik, duwde hij haar omver om te kunnen vluchten. De vrouw, die kort daarvoor een knieoperatie had ondergaan, kwam daardoor ten val. Hulpeloos liet hij de vrouw achter. Buren schoten de vrouw te hulp en belden de politie. Forceren sleutelkastjes De man kwam de woningen binnen door sleutelkastjes te forceren en de sleutel er uit te halen. Zo kwam hij de woningen binnen. Hij stelde daarbij zijn vlucht veilig door een raam op een kier te zetten. Ook wordt de man verdacht van heling van een gouden zegelring. Op zitting ontkende de man de inbraken te hebben gepleegd. Wel was hij op de dagen in juni van Gouda naar de stad afgereisd. Signalement en dna-sporen Op basis van signalement en dna-sporen kwam de man in beeld bij de politie. De man heeft een fors strafblad van 18 pagina's waar veelal inbraken en diefstallen op prijken. 'Zijn strafblad weegt zwaar bij de eis', aldus de officier. De uitspraak is over twee weken.