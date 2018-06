In een kringloopwinkel aan de Hoofdstraat in Hoogezand heeft dinsdagochtend korte tijd brand gewoed.

Een beveiliger rook een brandlucht en waarschuwde de brandweer. Die ging het gebouw binnen en ontdekte inderdaad brand. Het vuur werd snel gedoofd.

De schade is aanzienlijk. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De kringloopwinkel zit sinds een aantal jaren in het pand van de voormalige Formido.