Sarèl de Jong geeft snelheidsduivels van de TT een lesje (update)

Wereldkampioen kickboksen Sarèl de Jong trapt het TT-festival in de binnenstad van Assen af. De Meedhuizense geeft samen met de Drentse bokskampioen Ben Tingen een clinic aan de beste motorcoureurs ter wereld.

'Kick and Rush'. Zo heet het mediaevent dat donderdag om 12.00 uur begint op het podium tegenover Hotel De Jonge aan de Brinkstraat in Assen, meldt RTV Drenthe.

Niet te veel spierpijn

Sarèl gaat ervan uit dat de coureurs geen ervaring hebben met kickboksen en begint de clinic met de basis. 'Dat werk je langzaam uit, een beetje traptechniek erbij. Je ziet vrij snel wie er aanleg voor heeft en dan bouw je de training verder op.'

De clinic duurt drie kwartier tot een uur. 'Of ze dan ook kapotgaan in die tijd? Stiekem hoop ik het wel een beetje, maar je moet ook voorzichtig zijn. Ze mogen natuurlijk niet te veel spierpijn krijgen.'

Coureurs

De coureurs die met Sarèl de bokshandschoenen aantrekken zijn MotoGP-coureurs Scott Redding (Gresini Racing, twee jaar geleden nog derde tijdens de TT) en Hafizh Syahrin (Monster Yamaha Tech 3, die bijna bij alle wedstrijden tot nu toe dit seizoen WK-punten scoorde), Moto2-coureurs Fabio Quartararo (de winnaar van de laatste race in Barcelona), Bo Bendsneyder (de enige vaste GP-rijder dit seizoen) en Moto3-coureurs Enea Bastianini (winnaar in Barcelona) en Marco Bezzecchi, de leider in de WK-stand.

Juli

Komende zondag is de TT. Het is de eerste keer in het bestaan dat de TT in juli wordt verreden. Traditioneel was de Asser TT altijd op de laatste zaterdag van juni. In 2016 zijn de races naar de zondag verhuisd.

