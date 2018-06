Deel dit artikel:











Meer vervoeropties naar het Groningse platteland dankzij app Wordt de nieuwe app een betere manier om je bestemming te bereiken dan Google Maps? (Foto: Pexels)

Meer en betere manieren om bij bestemmingen op het platteland te komen. Dat is de inzet van een proef in 2019 in Groningen en Drenthe. Hoe? Met een app waarin je alle opties hebt.

Wie dadelijk een ritaanvraag doet in de app, krijgt eerst een gangbare optie van een vervoerder te zien. Andere vervoerders krijgen echter de gelegenheid om de reis goedkoper en sneller aan te bieden. Zo heb je als reiziger de keuze tussen verschillende vervoerders, is het idee. Op die manier laat de app dus taxidiensten tegen elkaar concurreren. Behalve taxi's moeten ook buurtbussen een rol in de app krijgen. Fysieke beperking In de app moet bovendien extra aandacht komen voor mensen met een fysieke beperking. Zo zal je zien op welke stations hulpmiddelen zoals rollators en scootmobiels aanwezig zijn. Ook lokale mobiliteitsoplossingen, zoals e-scooters rondom zorg- en onderwijsinstellingen, moeten een plek krijgen in de app. Om de app in de toekomst te kunnen gebruiken, zal je een account moeten aanmaken. Daarmee kunnen reisadviezen worden opgevraagd en worden betaald. 20 miljoen euro De proef is onderdeel van een groter project dat 'MaaS' heet: Mobility as a Service. Het 20 miljoen euro kostende project is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt in zeven regio's uitgerold. De bereikbaarheid van het platteland is een specifieke uitdaging voor Groningen en Drenthe. Wie de app gaat maken is onbekend: dat wordt aanbesteed door de overheid. Update 10:10: Dit artikel bevatte aanvankelijk de tekst van de landelijke proef. Nu wordt specifiek de Gronings-Drentse proef uitgelegd. Lees ook: - OV-bureau wil met nieuwe busdienstregeling inspelen op drukte

