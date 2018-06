Deel dit artikel:











Babynieuws: olifantje geboren in Wildlands Het pasgeboren olifantje Manoa bij zijn moeder (Foto: Wildlands Adventure Zoo) (Foto: Wildlands Adventure Zoo)

In dierentuin Wildlands in Emmen is dinsdagochtend een olifantenkalfje geboren. Het olifantje is een mannetje en krijgt de naam Manoa, wat 'rust' of 'vrede' betekent.