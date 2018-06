Jouke de Vries nieuwe baas van Rijksuniversiteit Groningen (update)

Jouke de Vries is de opvolger van Sibrand Poppema als hoogste baas van de Rijksuniversiteit Groningen. Er waren tientallen kandidaten om Poppema op te volgen als voorzitter van het college van Bestuur.

De Vries werd unaniem gekozen.

Professor doctor Jouke de Vries is momenteel decaan van de campus Friesland van de Groninger universiteit. Daarvoor was hij onder meer hoogleraar bestuurskunde in Leiden en decaan van de campus Den Haag van de Leidse universiteit. Sinds 2015 is hij verbonden aan de RUG.

Trots en vereerd

'Ik ben zeer trots en vereerd dat ik leiding mag gaan geven aan deze mooie universiteit die sinds 1614 stevig verankerd is in Noord-Nederland en die ook altijd de blik naar buiten heeft gehad.'

'De afgelopen drie jaar heb ik samen met mijn team in Leeuwarden gewerkt aan de succesvolle oprichting van Campus Fryslân. Ik kan dat nu met een gerust hart overdragen en blijf als collegevoorzitter ook verantwoordelijk voor onze activiteiten in Friesland', zegt De Vries.

Behalve het opzetten van een afdeling in Leeuwarden, is De Vries ook betrokken bij het opzetten van een dependance in Franeker.

Juiste persoon

De Vries werd dus unaniem gekozen. Ook de Universiteitsraad heeft een positief advies gegeven. 'We zijn erg verheugd dat we Jouke de Vries kunnen benoemen als de nieuwe collegevoorzitter', zegt mr. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de RUG. 'Wij zien in hem de juiste persoon om de RUG de komende jaren te leiden en kijken uit naar de samenwerking met hem'.

De 57-jarige De Vries, die geboren is in het Friese Deersum, treedt aan op 1 oktober. Sibrand Poppema heeft er dan tien jaar op zitten als voorziter van het College van Bestuur. De bestuurder zag zijn missie om de RUG uit te brengen met een vestiging in het Chinese Yantai mislukken begin dit jaar.

CV Jouke de Vries:

1984-2015: Hoogleraar bestuurskunde bij de campus Den Haag van de Universiteit van Leiden

1999-2011: Academic director bij de campus Den Haag van de Universiteit van Leiden

2011-2015: Decaan facultiteit campus Den Haag

2015-2018: Hoogleraar Governance and Public Policy bij de RUG

2015-2018: Decaan bij de campus Friesland van de RUG

