Minder inentingen? 'Mensen zien niet meer hoe ernstig de ziektes zijn'

Steeds vaker laten ouders hun kinderen niet meer inenten tegen ziekten. Zo krijgen steeds minder meisjes een prik die ze beschermt tegen baarmoederhalskanker en worden er ook minder baby's ingeënt.

Dat vindt niet alleen het RIVM een zorgelijke ontwikkeling, maar ook Jan Wilschut, emeritus hoogleraar Virologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Wilschut is momenteel zelf bezig met het ontwikkelen van een vaccin voor mensen met (een voorstadium van) baarmoederhalskanker. 'We zitten in de klinische testfase en de resultaten zien er heel veelbelovend uit.'

Vaccineren

Hij is zelf een groot voorstander van vaccineren en ziet ook zeker de toegevoegde waarde ervan.

'Als een groot deel van bevolking is ingeënt, dan hebben virussen minder kans om te verspreiden. Hoe minder inentingen, hoe groter de kans dat een virus zich verspreidt', legt Wilschut zijn zorgen uit.

Het is volstrekt duidelijk dat het veilig is Jan Wilschut - emeritus hoogleraar Virologie

Wantrouwen

Hij denkt dat wantrouwen ten grondslag ligt aan het teruglopende aantal inentingen. 'Mensen hebben minder vertrouwen in de overheid, dat is een zorgelijke ontwikkeling. Er gaan veel verhalen rond op social media. Dat speelt met name bij inenting tegen baarmoederhalskanker: het gaat om meisjes van twaalf, die zijn vaak actief op social media. Ze wisselen allerlei verhalen uit, die vaak niet goed onderbouwd zijn.'

Wilschut benadrukt dat het vaccin tegen baarmoederhalskanker veilig is. 'Er zijn erg veel onderzoeken gedaan naar de veiligheid. Het is volstrekt duidelijk dat het veilig is. In Nederland is het bijna tien jaar geleden ingevoerd, in die tijd is alles goed in de gaten gehouden.'

Het succes van het vaccinatieprogramma leidt ertoe dat mensen denken dat het wel meevalt Jan Wilschut - emeritus hoogleraar Virologie

Ondergang door succes?

Ook het aantal baby's dat wordt ingeënt tegen bijvoorbeeld mazelen, polio en rode hond loopt terug. Eerder was dat voornamelijk een trend in regio's met veel gelovigen - de bible belt - maar inmiddels laten ook andere regio's, bijvoorbeeld Oost-Groningen, een terugloop zien.

'Mensen zien niet meer hoe ernstig de ziektes zijn. Het succes van het vaccinatieprogramma leidt ertoe dat mensen denken dat het wel meevalt. Dat speelt hier ook', aldus Wilschut.

Verplichten?

Er gaan nu stemmen op om de inentingen te verplichten. Wilschut twijfelt daar nog over. 'Ik denk dat we het in eerste instantie moeten hebben van betere voorlichting. Ik hoop dat mensen worden overtuigd door harde gegevens: dat vaccinaties veilig zijn en dat ze ernstige ziektes voorkomen.'

