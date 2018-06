Deel dit artikel:











Bemiddelaar bij ruzie loopt zelf gebroken kuitbeen op (Foto: Lex van Lieshout/ANP)

Bij een mishandeling bij snackbar 'De Hoek' in de Oosterstraat in Groningen is een Stadjer gewond geraakt. Hij liep een gebroken kuitbeen op.

De man probeerde te bemiddelen bij een ruzie, maar werd daarna zelf mishandeld. Bij de vechtpartij, op donderdag 14 juni, waren volgens de politie veel omstanders. Daarom doet de politie op Facebook een getuigenoproep.