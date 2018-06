Op Roakeldais: 'Een wereldreis in een paar uur, maar je blijft in Warffum'

Vanaf donderdag danst de wereld weer in Warffum. De eerste dansers hebben zich al gemeld voor het festival Op Roakeldais, dat dit jaar voor de 53e keer wordt gehouden in het Noord-Groningse dorp.

'Op Roakeldais is een wereldreis in vier uur, maar je blijft in Warffum.' Zo omschrijft voorzitter Joeri van der Werf van Op Roakeldais het festival. Petra Reinders biedt samen met haar gezin al jarenlang onderdak aan dansers en danseressen, die deelnemen aan het vierdaagse evenement. 'Sinds 1994 doen we dit al. Ik weet niet anders', valt Petra Reinders haar man bij.

Een week feest

Deze keer vangt de familie Reinders danseressen uit Indonesië op. Ze zijn maandagavond gearriveerd en blijven een week. 'Ze draaien een week mee in het gezin. En dat wordt een week feest', zegt Petra. 'En natuurlijk zijn we bij alle optredens van 'onze' meisjes.'

Op Roakeldais begint officieel donderdag, maar dinsdag en woensdag zijn er ook al activiteiten. Het programma is hier te vinden.

