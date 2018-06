Oude watertoren Schiermonnikoog weer in handen eilanders

De oude watertoren op Schiermonnikoog is terug in handen van inwoners van het eiland. De stichting Behoud Zuidertoren, waarachter twee eilanders schuil gaan, heeft de voormalige vuurtoren van KPN gekocht. Wel blijft KPN de toren als zendmast gebruiken.

Over de aankoop van de toren is twee jaar onderhandeld. Tegelijkertijd speelde een initiatief van de betrokken Schierders om de toren schoon te maken en het buitenterrein een opknapbeurt te geven. Ook moest de toren toegankelijk en aantrekkelijk worden voor eilanders en gasten.

Expositieruimte

De toren is sterk vervuild. De stichting neemt de verplichting op zich de toren schoon te maken. Ook moet het bouwwerk worden gerestaureerd. Het is de bedoeling een kleine expositieruimte in de toren te vestigen. In de onmiddellijke omgeving komt een verwonderingspad met beelden, dat de relatie tussen cultuur en natuur benadrukt.



Wat er met de watertank in de toren gebeurt, is nog niet bekend. Voorlopig blijft die nog zitten. Daarom zal de toren niet geschikt zijn als uitkijkpunt. Dankzij giften van KPN, het Monumentenfonds en een anonieme gever kan de toren worden opgeknapt. Daarvoor is 60 duizend euro beschikbaar.



Zuidertoren

Er is overigens sinds een paar jaar een tweede stichting die zich met het opknappen van de toren bezighoudt, de stichting Zuidertoren. Ze hebben besloten samen te werken. De stichting Behoud Zuidertoren doet de renovatie van de toren en het jaarlijkse onderhoud. De Stichting Zuidertoren gaat het terrein rondom de toren opknappen. De renovatie gebeurt nog deze zomer.