Lopend Vuur: Alle kinderen moeten verplicht worden ingeënt

Het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) noemt het een zorgelijke ontwikkeling: Steeds vaker laten ouders hun kinderen niet meer inenten tegen ziekten.

Baby's worden doorgaans ingeënt tegen bijvoorbeeld mazelen, polio en rode hond. In regio's met veel gelovigen gebeurde dat al minder, maar de trend is nu dat het ook in andere regio's gebeurt. Oost-Groningen wordt daarbij ook genoemd.

Succes van vaccinatieprogramma

Volgens viroloog Wilschut is het belangrijk dat het wel gebeurt, want virussen hebben dan minder kans zich te verspreiden. 'Mensen zien niet meer hoe ernstig de ziektes zijn. Het succes van het vaccinatieprogramma leidt ertoe dat mensen denken dat het wel meevalt', zegt Wilschut.

De kans dat meer mensen ziektes als polio of de rode hond krijgen neemt daardoor toe.

Verplicht

