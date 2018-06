Ernest Faber keert terug bij PSV

De voormalige trainer van FC Groningen, Ernest Faber, gaat weer bij PSV aan de slag.. De 46-jarige Faber gaat leiding geven aan de jeugdopleiding van de landskampioen. Hij heeft een contract voor vijf jaar getekend bij de club uit Eindhoven.

Faber was in het verleden al werkzaam als speler, jeugdtrainer en assistent-trainer bij PSV. Hij volgt Pascal Jansen op als Hoofd van de Jeugdopleiding. De eenmalig international van het Nederlands elftal was de afgelopen twee seizoenen hoofdtrainer van FC Groningen.

'De naam van Ernest Faber stond meteen bovenaan onze lijst', zegt algemeen directeur Toon Gerbrands.

Richten op het voetbalgedeelte

Faber is blij ziet en ziet de functie wel zitten. 'PSV zocht een hoofd jeugdopleiding die als ondersteunend coach voor alle jeugdtrainers kan dienen. Ik denk dat die rol mij goed ligt. Een jaar of acht geleden heb ik al interesse getoond in deze baan, maar destijds werd me duidelijk dat ik voornamelijk op kantoor zou moeten zitten. Dat is niets voor mij. Voor de randvoorwaarden heeft PSV nu een prima organisatie staan, ik kan me gaan richten op het voetbalgedeelte.'