Echtpaar 'schrikt zich rot' na aanslag belastingdienst over bevingsvergoeding

'Als je hier totaal niets van van afweet en zo'n hoge aanslag valt in je bus, dan schrik je je rot. Dit is zo oneerlijk.'

De grootste boosheid is inmiddels weer wat naar de achtergrond gedrongen bij het echtpaar Koos en Alie Prak in Delfzijl. 'Op den duur denk je: laat maar. Hier valt niet tegen te vechten,' verzucht Alie.

Te veel zorgtoeslag

Twee jaar geleden rolt er een aanslag van de belastingdienst in hun brievenbus: of ze even een kleine 1100 euro willen overmaken. Als korting op te veel ontvangen zorgtoeslag.

Fout?

'We dachten eerst dat wij bij het invullen een fout hadden gemaakt, maar dat bleek toch niet het geval. Via de belastingtelefoon kwamen we erachter dat het ging om de vierduizend euro die we als energiepremie hadden ontvangen omdat we schade hebben. Dat werd gezien als inkomen, waardoor we een deel van de zorgpremie moesten terugbetalen.'

Spaarrekening

Die vierduizend euro wordt op een spaarrekening geparkeerd, omdat de zonnepanelen niet direct geleverd kunnen worden. 'We hebben er helemaal niet bij stilgestaan dat de belastingdienst dit als inkomen zou zien. Dat verwacht je toch niet. Dat geld was gewoon bedoeld voor de zonnepanelen, die ook kort na de jaarwisseling zijn geplaatst en dus ook betaald.'

Aanslag inkomstenbelasting

Het blijft niet bij die aanslag van 1076 euro. 'We kregen ook nog eens een rekening van vijfhonderd euro voor te weinig betaalde inkomstenbelasting. Of we in totaal 1500 euro wilden overmaken. En de zorgtoeslag ging het jaar daarop ook nog naar beneden, omdat ze ervan uit gingen dat ons inkomen ook dan hoger zou zijn.'

En dat voelen ze direct in hun portemonnee. 'Mijn man is afgekeurd; we leven van een kleine uitkering. We konden al die bedragen helemaal niet betalen. Vreselijk', zegt Alie.

Protesteren geen zin

Uiteindelijk sluiten ze een betalingsregeling met de belastingdienst. 'Protesteren had geen zin. We hebben ons verlies maar genomen, hoewel we het wel heel onrechtvaardig vinden. Hier kunnen we helemaal niets aan doen. We hebben gewoon schade en ook recht op een energiepremie.'

Trouw maken ze nog steeds maandelijks een bedrag over aan de belastingdienst. In 23 maandelijkse termijnen. 'Het einde is bijna in zicht. Dan zijn we er van af. Maar echt rechtvaardig is het niet. Dat blijft toch knagen.'

Steun

Ze zijn blij dat er nu aandacht is voor dit belastingprobleem voor een deel inwoners van het aardbevingsgebied. 'Mooi dat het aan de orde wordt gesteld in Den Haag. En wij vertellen ons verhaal, omdat het vast veel meer mensen overkomt. Dit geeft hen vast steun.'

De Groningse Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer van de PvdA hebben inmiddels Kamervragen gesteld over het optreden van de belastingdienst in deze en vergelijkbare zaken.

Lees ook:

- Fiscaal jurist: 'Aardbevingsvergoeding in bouwdepot stoppen, heeft geen zin'

- Let op: uitbetaling bevingsvergoeding heeft gevolgen voor toeslagen Belastingdienst