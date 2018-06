Busstaking valt in 'beroerde week' voor scholen: 'We staan machteloos'

De busstaking, die woensdag begint en 72 uur zal gaan duren, heeft grote gevolgen voor scholen en onderwijsinstanties. Veel scholieren en mbo'ers zitten midden in hun toets- en tentamenweken.

Door de staking kunnen ze moeilijk op hun school komen.

Beroerde week

'De staking valt voor ons in de meest beroerde week', zegt woordvoerder Harry Bouma van Noorderpoort. Met zestien verschillende scholen, ongeveer 14.000 studenten, 1.000 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste Regionale Opleidingscentra van Noord-Nederland.

'We hebben in een mail het streekvervoer op de gevolgen van de staking gewezen, maar verder kunnen we niets doen', zegt Bouma. 'We staan machteloos. Dit is iets tussen de werknemers en werkgevers in het streekvervoer.'

Maatwerk

Noorderpoort zal voor de komende dagen wel de deuren openen om onderwijs te bieden en toetsen en tentamens af te nemen. 'We zullen hier en daar moeten schipperen, maar we zullen wel proberen om maatwerk te leveren. Toch zal het ongetwijfeld in een aantal gevallen leiden tot boosheid en wellicht zullen in sommige gevallen toetsen en tentamens niet kunnen doorgaan.'

'Wij proberen goede afspraken te maken met scholieren en studenten om de overlast zoveel mogelijk te beperken', zegt Bouma. 'We gaan er vanuit dat niemand misbruik wil maken van de situatie.'

