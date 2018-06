Deel dit artikel:











Werkstraf voor trainer die foto van geslachtsdeel naar meisje (12) stuurde (Foto: Anton/ Pexels)

Een 26-jarige man uit Haren is door de rechtbank veroordeeld tot 50 uur werkstraf, omdat hij een foto van zijn geslachtsdeel naar een meisje heeft gestuurd via Whatsapp. Het meisje, dat een tijd training van hem kreeg in een Russische vechtsport, was op dat moment 12 jaar.

Ze kreeg in augustus 2016 twee foto's van de man: een van hem met ontbloot bovenlijf en een van zijn geslachtsdeel. Er zaten zes minuten tussen het ontvangen van beide foto's. Per ongeluk of expres? De man beweerde twee weken geleden in de rechtbank dat hij de foto's per ongeluk naar de verkeerde had gestuurd. Hij zei dat hij het meisje had aangeklikt, omdat zij bovenaan stond in zijn contactenlijst. Dat gelooft de rechtbank niet, omdat de twee drie weken eerder voor het laatst app-contact hadden gehad. Gelijktijdig De man verklaarde ook dat hij de foto's gelijktijdig had verstuurd. Ook dat kan niet kloppen, omdat ze zes minuten na elkaar binnenkwamen op de telefoon van het meisje. Dat de man haar niet meteen daarna excuses appte of uitlegde dat het per ongeluk ging, ziet de rechtbank ook als bewijs dat hij de foto's met opzet naar het kind stuurde. Schadelijke foto De foto van zijn blote bovenlijf was niet strafbaar, de andere wel. Kinderen van 12 jaar een foto van een bloot geslachtsdeel laten zien, kan geestelijke schade aanrichten, oordeelt de rechtbank. Het meisje had op het moment dat het gebeurde al geen sportles meer van de man, maar de twee hadden via Whatsapp wel contact gehouden. De man heeft ontkend dat hij gevoelens voor het kind had. Lees ook: - Trainer stuurt foto van zijn geslachtsdeel naar meisje van 12