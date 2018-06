Vijftien gegadigden willen eerste burger van Westerwolde worden

Er hebben zich vijftien sollicitanten gemeld voor de baan van burgemeester in Westerwolde. Het gaat om drie vrouwen en twaalf mannen.

De meeste gegadigden zijn lid van D66 (4), gevolgd door GroenLinks (3), VVD (3), ChristenUnie (2) en PvdA (1). Twee sollicitanten zijn niet aan een politieke partij gebonden.

Gronings sprekend mensenmens

De gemeente Westerwolde ontstond op 1 januari van dit jaar uit een fusie tussen Vlagtwedde en Bellingwedde. Momenteel is Leendert Klaassen de waarnemend burgervader.

Uit de profielschets die Westerwolde eerder publiceerde bleek dat de gemeente op zoek is naar een 'burgemeester die een mensenmens is en de verbinding zoekt met de inwoners van Westerwolde'. Kennis van de Groningse taal is bovendien een pré.

Voor eind van het jaar

De bedoeling is dat de nieuwe burgemeester aan het eind van de herfst wordt gepresenteerd, zodat deze nog voor het einde van het jaar kan beginnen.

Lees ook:

- Ook in Westerwolde zoeken ze een, liefst Gronings sprekend, mensenmens

- Inwoners Westerwolde mogen helpen bij zoektocht naar burgemeester