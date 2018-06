Laadpalen in Groningen: waar komen ze en wat gaan ze kosten?

De komende tijd moeten er duizend laadpalen voor elektrische voertuigen uit de grond worden gestampt in Groningen en Drenthe. Waar komen ze en wat kost het om dadelijk elektrisch te laden?

Hoeveel laadpalen zijn er nu?

Er zijn nu 17.400 publiek beschikbare laadpalen in Nederland. Daarnaast zijn er nog eens 16.600 laadpalen die beperkt publiek beschikbaar zijn, zoals laadpalen op bedrijventerreinen die ook open zijn voor andere automobilisten. Daarnaast zijn er nu zo'n 800 locaties met snelladers.

Hoewel het aantal punten sterk toeneemt, steken de aantallen schril af met het aantal privé-laadpunten: dat waren er 80.000 aan het eind van vorig jaar.

Groningen loopt in verhouding tot andere provincies achter met het neerzetten van laadpalen. Vorig jaar, weet Klaas Holtman van bedrijvenvereniging WEST, had Groningen zo'n twintig procent lagere dekkingsgraad dan andere plekken in het land.

Dat was voor de bedrijvenvereniging oorzaak om zelf palen neer te gaan zetten. Daarna kondigde de provincie aan zelf 1000 laadpalen in Groningen en Drenthe te willen neerzetten.

Duizend laadpalen: is het nodig?

De afgelopen jaren is de verkoop van elektrische auto's niet sterk gestegen. Toen vorig jaar lucratieve regelingen door de overheid werden geschrapt, werden er slechts 11.000 elektrische auto's gekocht, tegenover 44.600 en 26.000 auto's in de jaren ervoor. Vorige maand had slechts vier procent van de verkochte auto's een stopcontact.

Volgens gedeputeerde Nienke Homan zijn duizend palen op dit moment dan ook niet nodig in Groningen en Drenthe. Maar, stelt ze: 'Moet je wachten tot er genoeg elektrische auto's zijn en dan laadpalen neerzetten? Wij zeggen nu: duizend laadpalen erbij, daarmee stimuleren we juist dat meer mensen elektrisch gaan rijden.'

Tesla-adept Stef van der Ziel vindt de duizend palen een goede zaak. 'Er wordt op gestuurd dat de brandstofauto's in 2030 verbannen worden. Maak er maar 5000 van!'

Wat worden het voor een laders?

Het worden in ieder geval géén snelladers; de systemen die je bij sommige benzinepompen ziet en auto's in een half uur flink kunnen opladen. Het gaat om langladers, waar je een auto een werkdag aan kan zetten. In acht uur wordt de auto opgeladen.

'Dat zal een 11 kilowatt-paal zijn', rekent Van der Ziel uit. 'Daarmee laad je de auto in acht uur van bijna leeg naar bijna vol. Al zal je in de praktijk niet vaak je auto volladen aan zo'n paal. Een beetje batterij is goed voor 200-300 kilometer. De gemiddelde Nederlander rijdt 65 kilometer per dag en dat doe je altijd met een veilige hoeveelheid in de batterij. Je zal dus niet perse acht uur nodig hebben.'

Milieucentraal is een stuk voorzichtiger. Die stelt dat bijna 60 procent van alle ritten korter is dan 10 kilometer, en liefst 90 procent van de ritten korter dan 50 kilometer. Ook in dat scenario hoeft bijladen dus niet te lang te duren.

Het moet trouwens raar lopen als de stekkers niet voor alle elektrische auto's geschikt zullen zijn. 'De norm is gestandaardiseerd. Stekkers werken nu op alle nieuwe auto's, of je nou je Golf of Volvo wil opladen', zegt Van der Ziel.

Je kan dadelijk ook een aanvraag doen voor een laadpaal bij jou in de straat Natascha van 't Hooft - gemeente Groningen

Waar komen de laadpalen te staan?

Van de 1000 laadpalen in Groningen en Drenthe, komen er 700 in onze provincie. Daarvan zullen weer 400 stuks terechtkomen in de gemeente Groningen. Waar precies is nog niet bekend: dat is aan de gemeenten zelf.

Woordvoerder Jan van der Meide van provincie Groningen: 'De locaties worden overlegd met de ov-hubs. In ieder geval op plekken waar veel mensen overstappen op ander vervoer, dus P+R plaatsen en stationsgebieden.' Parkeergarages? Dat is aan de gemeenten.

De gemeente Groningen weet bij monde van woordvoerder Natascha van 't Hooft nog niet waar de palen komen, anders dan inderdaad P+R locaties. 'We kiezen een deel op eigen initiatief, maar je kan dadelijk ook een aanvraag doen een laadpaal bij jou in de straat. Indivudueel of vanuit je wijk bijvoorbeeld.'

Wat kost het dadelijk op mijn auto op te laden?

De kosten van een laadsessie voor jou als auto-eigenaar... dat is nog een vraagteken. Van 't Hooft: 'Dat is onderdeel van de aanbesteding die maandag is uitgezet. Het hangt af van de partij die het wordt.' Vooralsnog liggen de tarieven voor elektrisch laden tussen de 0,22 en 0,35 euro per Kwh.

Een nieuwe Nissan Leaf, bijvoorbeeld, heeft een accu van 40 kWh. Dat betekent dat 40 x 0,35 euro = 14 euro voor een auto volledig opladen. Al is dat nog zonder service- of abonnementskosten van een paal. Daarbij hangt het af van de auto, de lading en de leverancier. Van der Ziel: 'Reken op maximaal twee tientjes om 250 tot 450 kilometer te kunnen rijden.'

Wanneer komen de laadpalen?

Wanneer de laadpalen er staan? Van 't Hooft wil het nog niet zeggen: 'We hebben er een gedachte over in de aanbesteding, maar ik kan nog geen termijn noemen.'

Het kan nog even duren voordat de laadpalen er zijn dus - maar groot is het probleem ook niet. We rijden momenteel immers nog niet massaal elektrisch.

Lees ook:

- Eerste van duizend laadpalen voor Groningen en Drenthe onthuld

- Gemeenten Leek en Zuidhorn gaan elektrisch rijden (maart)

- Lopend Vuur: Laadpaalparkeerders worden voorgetrokken (november)

- Groningen en Drenthe stampen duizend laadpalen voor elektrische auto's uit de grond (november)

- 'Groningen loopt achter met laadpalen, dus doen we het zelf' (september)