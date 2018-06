Deel dit artikel:











Verkeersregelaar met bijl bedreigd in Winschoten (Foto: Politie Noord-Nederand)

In Winschoten is een verkeersregelaar met een bijl bedreigd. Dat gebeurde maandag 11 juni tussen 21.00 en 21.30 uur op de T-splitsing van de Wilhelminasingel met de Burgemeester Schönfeldsingel en de Beertsterweg. De politie is op zoek naar getuigen.

De verkeersregelaar was daar aan het werk vanwege wegwerkzaamheden. Een automobilist negeerde een stopteken en haalde de bijl tevoorschijn. Nadat hij de verkeersregelaar had bedreigd, ging hij er vandoor. De politie is met name op zoek naar inzittenden van een blauwe auto, die in eerste instantie voor de auto van de man met de bijl stond. In deze blauwe auto met Duitse nummerborden zaten twee jongere mensen, die wel Nederlands spraken.