Herman Sietsma is de tijdelijke opvolger van Alders (update)

Herman Sietsma (64) is de tijdelijke opvolger van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dat is dinsdag aan het eind van de middag officieel bekendgemaakt.

Sietsma is benoemd voor een periode van minimaal vier tot maximaal zeven maanden.

Voormalig topambtenaar

Sietsma was tien jaar lang algemeen directeur van de provincie Utrecht. Van september tot december 2016 was hij tijdelijk Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij verving een Kamerlid dat met zwangerschapsverlof ging.

Hij was ook interim-directeur van het Historisch Museum Overijssel. Daar verving Sietsma in november vorig jaar partijgenoot Arie Slob, die minister van Onderwijs werd in het kabinet Rutte III. Momenteel is Sietsma adviseur en onderzoeker bij een adviesbureau.

Overbrugging

Sietsma begint officieel aanstaande donderdag aan zijn nieuwe baan. Zijn belangrijkste taak is 'de organisatie te begeleiden in de overbrugging naar een nieuw stelsel, waarin de NAM geen enkele rol meer zal hebben in de besluitvorming over en de uitvoering van de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie [in Groningen].'

'Iedere dag inzetten'

Sietsma: 'Samen met de medewerkers van de NCG ga ik mij in komende maanden iedere dag inzetten om de situatie voor de inwoners van het aardbevingsgebied stap voor stap te verbeteren', is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

'Nauwe samenwerking met alle betrokkenen'

'In de volle wetenschap dat de uitdagingen groot zijn en de materie complex blijft, kijk ik uit naar nauwe samenwerking met alle betrokkenen', vervolgt Sietsma. 'Van bestuurders tot maatschappelijke organisaties en iedereen die zich inzet voor de uitvoering, we zullen iedereen nodig hebben om de gewenste voortgang te boeken voor de veiligheid van de Groningers.'

Bekijk de brief aan Sietsma hier.

Lees ook:

- Aardbevingsnieuws mei 2018: Hans Alders stapt op

- Dossier: alles over de aardbevingen