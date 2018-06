Muntendammer vrijgesproken van verkrachting en mishandeling

De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag een 47-jarige man uit Muntendam vrijgesproken. Hij werd verdacht van het verkrachten en mishandelen van zijn ex-vrouw.

De vrouw deed aangifte tegen hem vanwege vele mishandelingen tussen eind september 2011 en juni 2013. In de nacht van 3 op 4 mei 2013 zou ze door de man verkracht zijn. Die verklaring was zeer gedetailleerd, maar meer bewijs lag er niet.

Vrijspraak

De officier van justitie vroeg twee weken terug al om vrijspraak voor de verkrachting. Voor de mishandelingen was meer bewijs, vond de officier. Zo trof de politie eind september 2012 de vrouw huilend op de vloer aan, nadat ze zou zijn mishandeld. De officier had gevraagd om een werkstraf van 150 uur.

Onvoldoene bewijs

De rechtbank vond dat er onvoldoende bewijs lag voor alle feiten. In alle gevallen gaat het alleen om de verklaring van de vrouw, waar de ontkenning van haar ex tegenover staat. Dat de vader van de vrouw 'een keer' een mishandeling had gezien, wordt weer niet gestaafd door de verklaringen van de vrouw. Die kan zich juist dat incident niet herinneren. De Muntendammer noemde op de zitting alle aantijgingen 'leugens'. Het Openbaar Ministerie kan nog in beroep tegen de uitspraak.