Let op: stakingen in het stads- en streekvervoer, dit moet je weten (update)

Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag voor het grootste deel plat door een staking. Het gaat om het stads- en streekvervoer. In dit artikel zetten we op een rijtje wat je moet weten over deze staking.

De staking begon vanmorgen en duurt ten minste tot aankomende vrijdag. Vakbond FNV zei eerder dat het mogelijk nog langer doorgaat met staken.

We namen woensdagmorgen ook even een kijkje op het Hoofdstation. Bekijk het hier:



Rijden de treinen wel?

De treinen in Groningen rijden volgens dienstregeling, schrijft Arriva. De vervoerder inventariseert woensdagochtend of er voldoende chauffeurs zijn om te rijden op buslijnen, waar veel passagiers gebruik van maken. Het gaat om de lijnen 304 en 314 Groningen - Drachten.

Bij de NS wordt niet gestaakt. De treinen van de NS rijden dus volgens schema. De vervoerder zegt 'alles op alles' te zetten om OV-fietsen beschikbaar te hebben, en vraagt reizigers rekening te houden met extra drukte.

Gaan er überhaupt nog bussen rijden?

Busmaatschappij Qbuzz schrijft dat het op woensdagochtend om 06.00 bij voldoende werkwilligen de onderstaande lijnen of delen van lijnen wil opstarten. 'Dit is onder voorbehoud, omdat we woensdagochtend pas weten hoeveel chauffeurs we beschikbaar hebben', aldus de vervoerder.

De genoemde frequenties gelden in de ochtend en kunnen veranderen .

Buslijnen Frequentie Bijzonderheden Lijn 1 Zuidhorn - Groningen Minimaal elk half uur Lijn 2 P+R Reitdiep - Station Europapark Minimaal elk half uur Lijn 3 Hoogkerk - Lewenborg, halte Liefzijde Minimaal elk half uur Lijn 5 P+R Haren – P+R Meerstad Minimaal elk half uur Lijn 7 Vinkhuizen – De Wijert Minimaal elk half uur Tussen het Hoofdstation en De Wijert rijden extra bussen. Lijn 10 Hoofdstation Groningen – Martini Ziekenhuis Minimaal elk half uur (tussen 7.30 en 9.00 uur elk kwartier i.v.m. tentamens in de Stadjershal) Lijn 15 Hoofdstation – Zernike Minimaal elke 10 minuten. Lijn 50 Assen – Groningen Minimaal één keer per uur waar mogelijk extra ritten tussen Haren en Groningen Lijn 100 Hoofdstation Groningen – Airport Eelde Volgens dienstregeling vanaf 6.00 uur. Lijn 110 Gieten – Assen Minimaal één keer per uur. Lijn 163 Groningen Lauwersoog Om 11:24 vanaf Lauwersoog naar Hoofdstation Stad. Lijn 300 Emmen – Groningen Minimaal elk half uur De ritten vanaf Emmen rijden vanaf 7.00 uur. Lijn 417 Hoogkerk – Peize – Roden – Leek – Hoogkerk Minimaal elk half uur (aansluitend op lijn 3)

Hoe kan ik het beste op de hoogte blijven?

Op Radio Noord en onze website houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de staking en de gevolgen daarvan. Arriva zegt woensdagochtend meer informatie op de website te plaatsen, die wij in dit artikel zullen delen.

Gaat het mooi fietsweer worden?

Daar lijkt het wel op. Het is vandaag vrij zonnig weer. Het wordt 22 tot 25 graden, met een vrij matige wind uit het noorden tot zuidoosten. Lees hier het volledige weerbericht.

Jullie hebben zelf toch ook een buslijn vandaag?

Dat klopt, de eenmalige Lijn Noord vertrekt om 07.30 uur uit Ter Apel en komt om 10.10 uur aan in Groningen. De terugrit vertrekt om 15.30 uur. Bekijk de route en tijden in onderstaande afbeelding of in dit artikel.

Wat willen de stakers bereiken?

Het doel van de acties is een nieuwe cao voor twaalfduizend werknemers in het openbaar vervoer. De vakbonden willen een loonsverhoging en concrete afspraken over het aanpakken van de werkdruk.

Vorige week leek het erop dat een bemiddelingspoging voor een nieuwe cao kans van slagen had, maar dat was mislukt. De verhoudingen tussen de bonden en werkgevers zijn tot het absolute nulpunt gekelderd.

