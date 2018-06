Mogelijk toch een zonnepark in Finsterwolde

Het kan zijn dat er alsnog een zonnepark in Finsterwolde komt. De plannen werden in januari nog van tafel geveegd. De gemeente stelt voor om samen met een extern bureau onderzoek te doen naar het draagvlak in het dorp.

Het park moet volgens de plannen zo'n vijftien hectare groot worden.

Herkansing

Een ruime meerderheid van politiek Oldambt was afgelopen januari duidelijk: er komt geen zonnepark aan de rand van Finsterwolde. Volgens de partijen is er in het dorp te weinig draagvlak voor de aanleg van een zonnepark. Alleen het CDA, de PvdA en ChristenUnie (acht van de 25 zetels) stemden voor.

Toch is dat draagvlak nooit goed onderzocht. Het park krijgt dus mogelijk een herkansing. Een werkgroep, bestaande uit raadsleden en een extern bureau, moet onderzoek gaan doen naar het draagvlak in het dorp. Dat kan bijvoorbeeld door een bijeenkomst voor de omwonenden te organiseren of door een enquête af te nemen.

Daarnaast wordt ook gekeken of de plannen passen binnen een goede ruimtelijke ordening.

Kosten

Mocht het onderzoek goedkeuring krijgen van de gemeenteraad, dan stelt de gemeente hiervoor 17.000 euro beschikbaar. Het idee is dat de partijen zich vervolgens over de conclusies gaan buigen en nogmaals besluiten om wel of niet in te stemmen met het park.

Aanstaande maandag laat de raad van de gemeente Oldambt weten wat zij vindt van het voorstel. Dat zou vorige week gebeuren, maar het punt werd toen van de agenda gehaald. De gemeente had inwoners met naam en toenaam op internet gezet. Volgens Nico de Leede van Oldambt Aktief is dat verboden.

Omdat niet helemaal zeker was of dat ook echt niet mocht, is toen voor de zekerheid maar besloten het punt door te schuiven.

Lees ook:

- 'Datalek': Gemeente Oldambt zet brieven met persoonsgegevens online

- Zonneparken in Groningen: waar staan ze al en waar komen ze?

- Statenfracties: 'Groningen moet niet één grote spiegel van zonnepanelen worden'

- Verdeeld Oldambt gaat voor zonnepark Finsterwolde liggen