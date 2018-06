Qbuzz: deze buslijnen rijden woensdagochtend wél

Vanaf aankomende woensdag is er een landelijke staking in het stads- en streekvervoer. Busmaatschappij Qbuzz heeft dinsdagmiddag een overzicht geplaatst van buslijnen die wél rijden.

De vervoerder schrijft het belangrijk te vinden 'om ons maximaal in te spannen om onze klanten naar de meest belangrijke bestemmingen te brengen. Dit zijn bestemmingen met een maatschappelijk belang, zoals ziekenhuizen en scholen.'

'Het is ons bekend dat er nog (her)tentamens plaatsvinden, ook hier houden we rekening mee.'

Buslijnen of delen opstarten

Qbuzz schrijft dat het op woensdagochtend om 06.00 bij voldoende werkwilligen de onderstaande lijnen of delen van lijnen wil opstarten. 'Dit is onder voorbehoud, omdat we woensdagochtend pas weten hoeveel chauffeurs we beschikbaar hebben', schrijft de vervoerder.

Woensdagochtend meer informatie

De vervoerder zegt woensdagochtend meer informatie op de website te plaatsen. Ook op Radio Noord en onze website is morgenochtend meer informatie over de stakingen en de gevolgen daarvan voor de reizigers.

De genoemde frequenties gelden in de ochtendspits, van 7.00 tot 9.00 uur .

Buslijnen Frequentie Bijzonderheden Lijn 3 Hoogkerk - Lewenborg, halte Liefzijde Minimaal elk half uur Lijn 5 P+R Haren – P+R Meerstad Minimaal elk half uur Lijn 7 Vinkhuizen – De Wijert Minimaal elk half uur Tussen het Hoofdstation en De Wijert rijden extra bussen. Lijn 10 Hoofdstation Groningen – Martini Ziekenhuis Minimaal elk half uur (tussen 7.30 en 9.00 uur elk kwartier i.v.m. tentamens in de Stadjershal) Lijn 15 Hoofdstation – Zernike Minimaal elke 10 minuten. Lijn 50 Assen – Groningen Minimaal één keer per uur waar mogelijk extra ritten tussen Haren en Groningen Lijn 100 Hoofdstation Groningen – Airport Eelde Volgens dienstregeling vanaf 6.00 uur. Lijn 110 Gieten – Assen Minimaal één keer per uur. Lijn 300 Emmen – Groningen Minimaal elk half uur De ritten vanaf Emmen rijden vanaf 7.00 uur. Lijn 417 Hoogkerk – Peize – Roden – Leek – Hoogkerk Minimaal elk half uur (aansluitend op lijn 3)

Lees ook:

- Busstaking valt in 'beroerde week' voor scholen: 'We staan machteloos'

- FNV: Kans bestaat dat we nog langer doorgaan met staken

- Werkgevers stads- en streekvervoer witheet van woede over doorgaan staking