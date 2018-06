Pekelder wil tattooshop beginnen, maar stuit op de gemeente

Alex Moorlag uit Oude Pekela wil een tattooshop aan huis beginnen. Jarenlang heeft hij van een uitkering geleefd, maar nu wil hij zijn eigen zaak beginnen. De Pekelder stuit echter op bezwaren van de gemeente Pekela.

Van de gemeente moet Moorlag een prive-parkeerplaats hebben, maar die heeft hij niet. Volgens Moorlag is er voldoende ruimte bij zijn shop om te parkeren. De Pekelder is verbolgen, dat hij door het ontbreken van de parkeerplaats zijn zaak niet kan openen. 'Ik wil graag weer mijn eigen geld verdienen. En ik had op meer medewerking van de gemeente Pekela, toch een van de armste gemeenten, gehoopt', aldus Moorlag.

Terughoudend

De gemeente Pekela laat bij monde van de burgemeester Jaap Kuin weten, dat de gemeente terughoudend is met ondernemers, die een zaak aan huis willen beginnen. 'We willen dat winkels en dit soort zaken zich in het centrum vestigen. Dat is ons beleid en dat houden we andere ondernemers ook voor. We kunnen niet zo maar een oogje dicht knijpen. In dit geval moet mogelijk het bestemmingsplan worden gewijzigd. Da's een ingewikkelde procedure', aldus Kuin.

Maatwerk

De burgemeester is wel bereid om naar de situatie van Moorlag te kijken. 'Ik ga zeker bij hem op bezoek, maar de heer Moorlag had beter eerst bij ons kunnen komen om over zijn plannen te praten. Nu is de zaak klaar, maar zijn de papieren niet in orde. Da's jammer, maar we gaan kijken of we in dit geval maatwerk kunnen leveren zodat de zaak open kan.'