Clubtour Kraantje Pappie stijf uitverkocht

Nog geen kaartje voor de clubtour van Kraantje Pappie? Dan vis je achter het net. Alle 10.500 kaarten voor de zeven optredens van de Groningse rapper zijn namelijk uitverkocht.

De laatste tickets gingen woensdagavond in het Tilburgse poppodium 013 over de toonbank.

Twee keer Oosterpoort

De Daddy Clubtour begint op 1 december in het Nijmeegse Doornroosje. Vervolgens trekt Kraan via Zwolle, Tilburg, Utrecht en Brussel naar De Oosterpoort. Daar is hij eind dit jaar liefst twee keer te zien. Omdat zijn optreden op 20 december binnen 24 uur uitverkocht was, komt de populaire rapper twee dagen later nog een keer langs.

Nieuw album

Kraantje Pappie verovert op dit moment de hitlijsten met het aanstekelijke Liefde in de lucht. Ook zijn vorige single Lil Craney staat nog altijd hoog in de hitlijsten. Later dit jaar verschijnt het nieuw album ´Daddy´, waar de clubtour dus naar vernoemd is. Een definitieve verschijningsdatum is nog niet bekend.

