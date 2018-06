'Deze staking kan wel tien dagen duren, of nóg langer'

Qbuzz-chauffeur Henk Koning is laaiend (Foto: RTV Noord)

'De problemen in het Noorden vallen wel mee. De chauffeurs staken hier vooral uit solidariteit met hun collega's.' Deze opmerking van Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark schiet totaal in het verkeerde keelgat bij buschauffeur Henk Koning.

'Dit is bewust liegen, vertwijfeling zaaien. Ik weet niet wat voor grote duim die meneer heeft, maar wij staken natuurlijk niet uit solidariteit', vertelt Koning aan tafel bij Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

'Staking kan wel tien dagen duren'

De Qbuzz-chauffeur steekt zijn woede niet onder stoelen of banken. 'De chauffeurs zijn zó boos dat deze staking ook wel tien dagen kan duren. En misschien nog wel langer. Afgelopen weekend deden we een laatste poging om dichterbij elkaar te komen, maar ze kwamen ons geen centimeter tegemoet.'

'Vorige staking kostte me 1100 euro'

Dat staken niet altijd goed is voor de eigen portemonnee, wordt ook pijnlijk duidelijk. 'In 2008 hielden we publieksvriendelijke acties door mensen gratis mee te nemen. Dat werd van ons loon afgetrokken en kostte mij 1100 euro. De chauffeurs die morgen wel rijden, kunnen trouwens ook een boete krijgen. Deze nieuwe diensten zijn namelijk niet goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.'



2) Antiek busje komt zo

Wie woensdag toch met de bus naar Stad moet, kan instappen bij RTV Noord. ´s Ochtends vroeg vertrekt onze historische gele bus vanuit Ter Apel.



Bekijk onze dienstregeling

3) Hoempapa in het Noorden

Zes Groningse artiesten slaan de handen ineen en komen met een soort volkslied. Hitpotentie?



4) Waddenzee: the movie

Het wordt al dé Nederlandse natuurfilm van 2018 genoemd: WAD. Een bioscoopfilm over het leven op de Waddenzee. 'Het wordt een echte beleeffilm', beloven de makers.