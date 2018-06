Naar het ziekenhuis? Neem de golfkar!

Bezoekers van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda kunnen op een bijzondere manier bij de ingang komen. Een zespersoons golfkarretje rijdt van de dichtsbijzijnde bushalte naar de hoofdingang.

Dat vertelt woordvoerder van het Ommelander Ziekenhuis Rogier Brink.

Golfkar



Bezoekers kunnen natuurlijk met eigen vervoer bij het ziekenhuis komen, maar er zijn ook mensen die het openbaar vervoer gebruiken. De dichtbijzijnde bushalte is een kleine tien minuten lopen. Bezoekers die goed ter been zijn kunnen over het fiets- en voetpad lopen. Zij die slechter ter been zijn, kunnen gebruik maken van de golfkar.

Brink: 'Het is nog niet helemaal duidelijk hoe wij dit vorm gaan geven. Het kan zijn dat wij de ritten van het karretje afstemmen met de aankomsttijden van de bussen. Zo kunnen mensen direct instappen en naar het ziekenhuis gebracht worden.'

'Het kan ook zijn', vervolgt Brink, 'dat wij een telefoonnummer ophangen bij de bushalte. Als mensen daar naartoe bellen, kan het golfkarretje richting de halte rijden.'

Zelfrijdend busje



Het is uiteindelijk de bedoeling dat een zelfrijdend busje tussen de bushalte en de hoofdingang gaat rijden. Brink: 'De voorbereidingen zijn gaande. Wanneer dat busje precies gaat rijden, weten wij dus nog niet. Wij zorgen er met de golfkar in elk geval voor dat iedereen bij het ziekenhuis kan komen.'

Komende zaterdag verhuizen de patiënten van de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten naar Scheemda.