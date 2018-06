Kledingwinkel Men at Work failliet verklaard

De winkel van Men at Work in de Herestraat (Foto: Google Maps)

Kledingwinkelketen Men at Work is failliet verklaard. Het bedrijf, met een vestiging in de Herestraat in Stad, kreeg vrijdag al uitstel van betaling.

Bij een inventarisatie bleek dat een faillissement onontkoombaar is.

Mogelijke doorstart

Curator Evert Baart onderzoekt nu of er een doorstart mogelijk is voor de kledingwinkel. Hij streeft ernaar de meeste winkels voorlopig open te houden, behalve de kleinere filialen. Of de vestiging in Groningen daar ook onder valt, is nog niet bekend.

Webshop al op zwart

De webshop van de winkelketen is al offline gehaald. Bezoekers van de website lezen daar de volgende tekst: 'Onze online activiteiten zijn per heden beëindigd. Je kunt nog wel in één van onze winkels terecht.'

27 winkels

Het faillissement heeft betrekking op de 27 winkels in Nederland van Men At Work, met in totaal ongeveer 425 personeelsleden. De keten heeft ook drie vestigingen in België, maar die vallen niet onder de failliet verklaarde bv.

