Slagter maakt zich met Oranje op voor cruciale wedstrijd in MartiniPlaza

Basketballer Arvin Slagter speelt donderdag een belangrijke wedstrijd met het Nederlands team tegen Roemenië. De speler van Donar, die aanvoerder is van Oranje, moet dan winnen met zijn team om kans te houden op het WK.

Het team van bondscoach Toon van Helfteren werkte dinsdagmiddag de eerste training af in Groningen. Voor Slagter een extra mooie locatie. 'Ja, prachtig. Je speelt in je thuishal en mag voor je land uitkomen. Dat is extra speciaal denk ik.'

'Parallellen met Donar'

'Het is voor het nationaal team een heel belangrijk weekend, en een heel belangrijke avond, donderdagvond. Het nationaal team is al een paar jaar bezig om Nederland internationaal op de kaart te zetten. Wat dat betreft zijn er parallellen te trekken met Donar. Donar heeft het afgelopen jaar geweldig werk gedaan voor een vol MartiniPlaza', laat Van Helfteren weten.

Acht punten

Oranje moet donderdag met acht punten of meer winnen van Roemenië om door te gaan naar de laatste kwalificatieronde voor het wereldkampioenschap in september. Of dat lukt? 'Die kans is gerede. Daar mag geen twijfel over bestaan', vindt de bondscoach.

'Mooi spektakel'

Slagter hoopt ook vooral dat er veel publiek komt kijken donderdag. 'Kom ons allemaal aanmoedigen en dan maken we er samen een heel mooi spektakel van. Ik weet hoe mooi het hier kan zijn, zeker als het vol zit.'

Italië

Het duel van Oranje tegen Roemenië begint donderdagavond in MartiniPlaza om 20.00 uur. Zondag speelt het Nederlands team in dezelfde hal tegen Italië.

