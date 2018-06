Jan Ottens doet gooi naar Statenzetel met 50Plus

Fractievoorzitter Jan Ottens van de Seniorenpartij in Delfzijl wil namens 50Plus meedoen aan de Statenverkiezingen van volgend jaar maart. Hij mikt op een plek hoog op de kieslijst.

Drie jaar geleden wilde het niet vlotten met de samenwerking bij de Statenverkiezingen. Toen deden beide partijen apart van elkaar een gooi naar een Statenzetel. Inmiddels hebben Ottens en partijvoorzitter Johan ten Hove van 50Plus de strijdbijl begraven.

Slecht in het nieuws

Voor de verkiezingen in 2015 werd Ottens benaderd door 50Plus, omdat hij namens de Seniorenpartij al enige ervaring heeft in de Delfzijlster raad zit. Dat aanbod sloeg het raadslid echter af, omdat 50Plus volgens hem toen regelmatig slecht in het nieuws kwam.

'Hadden zetel kunnen hebben'

Na ruim drie jaar hebben de partijen ervan geleerd elkaar niet de tent uit te vechten: 'We zouden samen waarschijnlijk één zetel hebben gehad', zegt Ten Hove. 'Het is daarom erg zonde dat twee partijen die opkomen voor de belangen van senioren meededen.'

Kamerverkiezingen

Ottens stond ook nog even genoteerd als kandidaat-Kamerlid namens 50Plus bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Toen trok hij zich terug, na onenigheid met partijvoorzitter Jan Nagel. Ottens bleef wel lid.

50Plus maakt in september de kieslijst bekend.

