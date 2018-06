Deel dit artikel:











Seniorenpartij: 'Maak inkomsten partijen openbaar' (Foto: Frits Gardenier)

De Seniorenpartij in Delfzijl wil dat lokale politieke partijen openheid van zaken geven over hun inkomsten en giften. De partij wil daarmee belangenverstrengeling of criminele transacties voorkomen.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Op dit moment zijn partijen bij wet verplicht om giften van meer dan 4.500 euro openbaar te maken. Vermoedens Fractievoorzitter Jan Ottens zegt niet dat dergelijke problemen in Delfzijl spelen, maar heeft wel z'n vermoedens: 'Als je kijkt naar de verkiezingscampagne van afgelopen maart, dan vraag je je af waar sommige partijen hun geld vandaan halen.' 'Ik had posters, wat borden en advertenties, dan ben je al gauw honderden euro's verder. Sommige partijen hadden zowat bij elke lantaarnpaal een groot bord.' Register Het raadslid doet daarom het voorstel voor een lokaal 'giftenregister': 'Daarin kunnen partijen bijvoorbeeld donaties van 500 euro zetten. Die kunnen we door de accountant van de gemeente laten controleren', zegt Ottens. Geen problemen Jan Menninga, wethouder en partijvoorzitter van Fractie 2014 - de grootste partij in Delfzijl - laat weten geen problemen ermee te hebben, als ook zijn partij openheid van zaken zou moeten geven. 'Ze mogen alles van ons weten. Ik zeg nu alvast: onze campagne kostte 4.500 euro. Dat hebben de vier zittende raadsleden grotendeels betaald met hun raadsvergoeding de afgelopen jaren. Wij hebben niks te verbergen.' Ottens wil het voorstel tijdens het eerstvolgende overleg met de fractievoorzitters in Delfzijl bespreken.