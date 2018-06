Nieuwe NCG: 'Ik ga mijn uiterste best voor de Groningers doen'

Herman Sietsma (64) is de voorlopige opvolger van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Wie is hij, waar komt hij vandaan en wat gaat hij doen?

Sietsma is benoemd voor een periode van minimaal vier tot maximaal zeven maanden.

Begonnen bij provincie Groningen

'Ik heb lang bij de overheid gewerkt', zegt Sietsma. 'In 1969 ben ik begonnen bij de provincie Groningen. Daarna heb ik bij de toenmalige gemeente Adorp gewerkt als ambtenaar.' Later werd hij onder meer algemeen directeur van de provincie Utrecht.

Van september tot december 2016 was hij Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij verving een partijgenote die met zwangerschapsverlof ging.

Samenwerking van overheden

Op de vraag hoe de minister bij hem is uitgekomen, zegt Sietsma: 'Daar heb ik geen antwoord op. Ik heb wel ervaring op het gebied waar het hier over gaat. Samenwerking van overheden.'

'Tussen gemeenten, provincie en de Rijksoverheid. Met natuurlijk maatschappelijke organisaties en de inwoners. Dat is wat uit mijn loopbaan telt voor deze functie.'

'Heel groot en ingewikkeld vraagstuk'

Alders sprak ooit de gevleugelde woorden: 'Het gaat om vertrouwen. Dat komt te voet, en gaat te paard. En die paarden hebben hier heel hard gelopen.' Op de vraag hoe Sietsma het vertrouwen gaat herstellen, reageert hij terughoudend: 'Het is een heel groot en ingewikkeld vraagstuk, waar veel mensen bij betrokken zijn.'

'En waar vooral de mensen die in het gebied wonen een eerste belang hebben. Mijn taak is het om ervoor te zorgen, dat de machine zo goed mogelijk draait. Dat wat besloten is en gaat worden door bestuurders, ook daadwerkelijk gebeurt. Daar gaat heel veel in zitten.'

'Veiligheid staat absoluut voorop'

'Waar het om gaat is de veiligheid voor de inwoners. Dat staat absoluut voorop. Maar je moet ook zorgen voor een uitvoeringsorganisatie en een proces, wat aansluit bij wat afgesproken is. Daar ligt vooral mijn taak, om te bereiken wat besloten is', vervolgt Sietsma.

1.600 woningen

Sietsma reageert voorzichtig als het gaat om de uitgestelde versterking van bijna 1.600 woningen. Alders besloot op te stappen, toen bekend werd dat die voorlopig niet door gaat.

Het helpt niet als ik daar nu dingen over ga zeggen. De minister is nu aan zet Herman Sietsma - Nationaal Coördinator Groningen

Sietsma: 'Ik blijf daar even buiten. We wachten op advies hierover van de mijnraad, en later het besluit van de minister. Het helpt niet als ik daar nu dingen over ga zeggen. De minister is nu aan zet, ná het advies van de mijnraad.'

Inwerken in het dossier

De nieuwe NCG begint donderdag officieel in zijn nieuwe functie. Op de vraag wat hij het eerst gaat doen, zegt hij: 'Ik begin met mij in te werken in het dossier. Ik heb natuurlijk het nieuws gevolgd en ik ken de hoofdlijnen waar het over gaat, maar het is een zeer ingewikkeld dossier.'

Mijn eerste taak is om te zorgen dat ik de feiten, afspraken en de verwachtingen ken Herman Sietsma - Nationaal Coördinator Groningen

Kennismaken

'Ik ga kennis maken met alle mensen, alle partijen en alle groeperingen die zich met dit onderwerp bezighouden. Mijn eerste taak is om te zorgen dat ik de feiten, afspraken en de verwachtingen ken', zegt Sietsma. Zo heeft hij woensdagochtend alvast een kennismakingsgesprek met het Groninger Gasberaad.

Niet verhuizen

Sietsma woont in het midden van Nederland. Gaat hij verhuizen naar Groningen? 'De grootste vestiging van de organisatie zit in Groningen, maar ook in Den Haag zitten mensen. Ik zal dus ook regelmatig in Den Haag moeten zijn. Alleen al om die reden hoef ik niet te verhuizen, maar ik zal het ook niet doen voor vier maanden', zegt Sietsma.

NAM uit het proces

'In mijn aanstellingsbrief staat dat het de bedoeling is dat de NAM volledig uit het proces gaat. Het is een van mijn taken om dat te begeleiden', vervolgt Sietsma. Ook met de NAM gaat hij om tafel, maar een afspraak daarvoor is nog niet gemaakt.

Uiterste best doen

'Ik ga mijn uiterste best voor de Groningers doen. Dat ga ik niet doen in uitspraken die moeilijk waar te maken zijn. Ik weet hoe het openbaar bestuur werkt, en hoe ingewikkelde processen werken. Met die kennis ga ik aan de slag', besluit Sietsma.

