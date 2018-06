'Mensen krijgen de Wadden te zien zoals ze die nog nooit gezien hebben'

Hoe gaat de geboorte van een zeehond? Hoe ziet de jacht van een slechtvalk eruit? Hoe vergaat het de broedende vogels op het wad? Het zijn allemaal vragen die beantwoord worden in een nieuwe film over het wad.

Na de zomer gaat de film over het Wad in première maar vol trots laat filmmaker Ruben Smit de eerste beelden van zijn nieuwe film zien. Hij is nog volop bezig met de montage maar wil alvast de mensen nieuwsgierig maken. Smit heeft de Nederlandse pers daarom uitgenodigd voor een bootreis naar 'Het Rif'. Een zandplaat ten westen van Schiermonnikoog.

Tijdens de boottocht laat Smit de eerste beelden zien. Hij is bekend van die andere grote natuurfilm: De Nieuwe Wildernis. 'Al voordat ik die film maakte had ik het idee om een film over het Wad te maken', vertelt Ruben Smit. 'Dit is het enige natuur werelderfgoed wat we hebben en er is nog nooit een film over gemaakt. Het was een waanzinnige uitdaging om deze film te maken'.

Eenmaal op de zandplaat 'Het Rif' aangekomen vertelt Ruben over een aangrijpend verhaal uit de film. Eén die emoties bij hem oproept. 'Op zandplaten zoals deze broed de Noorse stern. Maar soms is er springtij en dan worden alle nesten weg gevaagd. Dat was heel intens om dat te filmen. Een ouder die dan moet toekijken hoe het wassende water de eieren meeneemt.'

Vijf jaar lang is er gefilmd op het wad. Dat leverde ruim 500 uur filmmateriaal op.

Ook is de filmmaker regelmatig in het Groningse gedeelte van het waddengebied geweest. Zo heeft hij op Rottumerplaat de slechtvalk zien broeden. 'We hebben hier drie jaar over gedaan. In het eerste jaar bleek de camera niet goed genoeg te zijn en de lengte van het filmen niet aan te kunnen. Het jaar daarna waren we te laat', vertelt Smit.

'In het derde jaar hadden we geluk en gebruikte we een speciale camera die we op afstand bedienbaar was. Toen is het gelukt en hebben we het leven van de slechtvalk met zijn jongen goed kunnen filmen. Zo gingen de jongen jagen op Rottumerplaat. Dat was voelde als een overwinning'.

Vier camera's zijn er gesneuveld tijdens het filmen. Zo zit er een shot van een zeehond in de film de over de camera heen gaat. De camera kon het gewicht van de zeehond niet aan.

Moeilijke beelden om te maken

'Mensen krijgen de wadden te zien zoals ze die nog nooit gezien hebben. Zoals het onderwaterleven. De geboorte van zeehonden en het Noorderlicht', vertelt Ruben Smit. Ook het filmen van de bergeend vond hij bijzonder omdat het moeilijk is om daar dichtbij te komen.

Smit hoopt dat de film ook bijdraagt aan de bescherming van het natuurgebied. 'Er moet beter worden nagedacht worden over het beheer van dit gebied en het moet goed beschermd blijven'.

Benarde situaties

Na een uur verhalen vertellen op de zandplaat wordt de regisseur wat onrustig. Het water komt namelijk hoger en is het weer hoog water. Tijdens het maken van de film heeft hij dan ook wel wat levensbedreigende situaties meegemaakt. 'We hebben stormen meegemaakt en zelfs gezien dat duinen werden weggeslagen. Ook op Schiermonnikoog zaten we op een gegeven moment vast. Dat zijn hachelijke situaties waar je eigenlijk niet in wil zitten', vertelt Ruben Smit. Wel vond hij het allemaal waard voor het eindresultaat wat hij nu heeft.

De natuur film: Wad, Leven op de grens van water en land? gaat op 1 oktober in première. Vanaf 4 oktober, op dierendag, is de film in de bioscopen te zien.

De Trailer