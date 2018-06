Wie bouwen wil, moet eerst slopen

De sloop van het Treslinghuis is in volle gang. (Foto: RTV Noord/Reinder Smith)

Voor de stad Groningen staan diverse nieuwbouwprojecten gepland. Voordat er met de bouw van nieuwe huizen kan worden begonnen, moet er soms eerst worden gesloopt.

Op verschillende plekken in de stad zijn slopers druk bezig om oude panden te verwijderen. Hoewel dat soms wel wat langer duurt dan gepland. In het Oosterpark ligt de sloop van het Treslinghuis tijdelijk stil omdat er tijdens de werkzaamheden meer asbest tevoorschijn kwam dan gedacht en dat moet eerst worden opgeruimd.

Als dat klaar is komt op de plek van het voormalige bejaarden- en armenhuis aan de Klaprooslaan een nieuw schoolgebouw en vijftig huurappartementen.

Van RKZ naar appartementen

Aan de van Houtenlaan in Helpman komen veertig nieuwe driekamerappartementen in de sociale huursector als de slopers klaar zijn met het afbreken van de oude verpleegstersflat van het voormalige Rooms Katholiek Ziekenhuis (RKZ).

De flat werd in 1960 in gebruik genomen om de verpleegsters van het RKZ onderdak te bieden. In de flat van acht etages zaten 150 kleine appartementen van negen vierkante meter Sinds die tijd is er nauwelijks iets veranderd aan het grauwe betonnen uiterlijk van de flat, die jarenlang het aangezicht van de wijk bepaalde.

De verpleegstersflat was de laatste jaren in gebruik als huisvesting voor buitenlandse studenten en daarvoor als asielzoekerscentrumfgelopen weken verhuisd en nu wordt het pand beheerd door een aantal 'anti-kraakwachten'

Slopers verwijderen eerst alle houten en metalen bouwmaterialen, voordat ze aan de slag gaan met het betonnen skelet.