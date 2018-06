Hans Engels fractievoorzitter D66 in Eerste Kamer

Senator Hans Engels uit Paterswolde is dinsdagavond benoemd tot fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer.

Engels is daarnaast hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vertelt op RTV Noord van tijd tot tijd over zaken die met zijn vak te maken hebben, zoals een plan om de gemeente Haren te financieren als zij zelfstandig zou blijven. In februari vertelde Engels over de status van een waarnemend burgemeester.

Engels is bijna veertien jaar lid van de Eerste Kamer.

