Warffum leek voor even op 'de Fata Morgana'

Een boottocht in de schemering, exotische dansers en muziek, de vertelling van een volkslegende... Voor één avond leek Warffum op een van de bekendste attracties uit het sprookjespark in Kaatsheuvel.

In aanloop naar festival Op Roakeldais werd dinsdag voor het eerst het Marenmeroakel georganiseerd. Varend over de maren van Warffum kwamen bezoekers langs acteurs, dansers en muzikanten.

Tijdens deze boottocht werden twee mythes verteld. Eén verhaal komt uit Mexico, de ander van Ameland. Ze gaan beiden over weduwen die hun geliefde of kinderen verliezen in het water.

Mooie muziek, mooie mensen

De boottocht maakt indruk op de Warffumers die meevaren, waaronder Jan Dirk Gardenier. Niet alleen het verhaal, maar ook alle uitgedoste Mexicanen die muziek maken en dansen zijn indrukwekkend: 'Het is heel bijzonder om zo door het dorp te varen. Zulke mooie muziek, zulke mooie mensen, echt fantastisch!'

Sfeer van festival

De organisatie van de eerste editie van het theater op het water ligt in handen van Marijke Faber: 'De kanalen kun je heel mooi gebruiken voor het vertellen van de Nederlandse en Mexicaanse mythes. Het geeft perfect de sfeer van het festival weer, waarbij verschillende culturen samenkomen en daarvan genieten.'

Festival Op Roakeldais start officieel donderdag. Woensdag is de zogenoemde verbroederingsavond, waarop alle groepen alvast kennis met elkaar maken.

Geen vliegtickets

Inmiddels zijn bijna alle dansers in Warffum gearriveerd. Alleen Zuid-Afrika is er niet bij. Die groep kon de vliegtickets niet op tijd bemachtigen. Daarmee komen dit jaar tien in plaats van elf buitenlandse dansgroepen naar Op Roakeldais.