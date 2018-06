Lijn Noord is onderweg, stap je in?

Je kent hem vast nog wel: de nostalgische, gele bus die eind vorige eeuw door de provincie reed. Vandaag tuft hij als RTV Noord-bus van Ter Apel via diverse dorpen naar Groningen.

Wij roepen eenmalig Lijn Noord in het leven om uit te zoeken hoe belangrijk het busvervoer in onze provincie is. Zoek je nog vervoer op de route Ter Apel-Groningen v.v., maar zit je met je handen in het haar vanwege de busstaking? Stap gerust in.

Aan boord verslaggever Beppie van der Sluis om jullie verhalen aan te horen. Achter het stuur zit Jan Gans van het Nationaal Busmuseum in Hoogezand.

Instappen maar



s' Morgens vertrekt de bus vanaf het busstation in Ter Apel. Daarna rijdt het gele gevaarte richting Groningen, waar ie vlak na tienen aankomt.

Einde van de middag terug

Aan het einde van de middag rijdt de bus de omgekeerde route. Om 15.30 uur laat de bus Groningen achter zich. Vlak na zessen bereikt hij het eindpunt van Lijn Noord: het busstation in Ter Apel.

Het is een flinke rit, want je bent 2,5 uur kwijt voor de route van de eerste naar de laatste halte. Dit is de dienstregeling van Lijn Noord, onder voorbehoud van vertragingen uiteraard:

Ter Apel-Groningen

7.30 Ter Apel, Busstation

7.45 Ter Apelkanaal, Sluis Zandberg

8.00 Musselkanaal, Schoolstraat 122

8.15 Stadskanaal, Raadhuisplein

8.40 Bareveld, Bareveldstraat

8.50 Annerveenschekanaal, Paal 7

9.10 Kielwindeweer, Zuidlaarderweg

9.25 Hoogezand, Abraham Kuypersingel

9.40 Foxhol, Borgweg

9.50 Westerbroek, Brug Westerbroek

10.05 Waterhuizen, Woortmansdijk

10.10 Groningen, Hoofdstation

Groningen-Ter Apel

15.30 Groningen, Hoofdstation

15.40 Waterhuizen, Woortmansdijk

15.55 Westerbroek, Brug Westerbroek

16.05 Foxhol, Borgweg

16.20 Hoogezand, Abraham Kuypersingel

16.35 Kielwindeweer, Zuidlaarderweg

16.55 Annerveenschekanaal, Paal 7

17.05 Bareveld, Bareveldstraat

17.30 Stadskanaal, Raadhuisplein

17.45 Musselkanaal, Schoolstraat 122

18.00 Ter Apelkanaal, Sluis Zandberg

18.09 Ter Apel, Busstation

VEONN

Het gaat om een bus van de VEONN, de Vervoersonderneming Noord-Nederland. De VEONN bestond halverwege de jaren negentig een paar jaar en ging daarna op in het huidige Arriva.

