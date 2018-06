Qbuzz: 'We rijden meer dan gisteren gepubliceerd'

Er rijden vanmorgen meer bussen dan eerder gepland, dat laat Qbuzz weten.'Er zijn veel werkwilligen op komen dagen, de kantine zit vol', zegt Michel van der Mark van Qbuzz. 'Dat betekent dat wat we gisteren hebben gepubliceerd zeker gaat rijden en nog wat meer.'

Welke lijnen vanmorgen rijden vind je hier.

Werk opnieuw verdeeld

De vervoerder zegt het werk onder de werkwilligen opnieuw te hebben verdeeld en daarom wordt de staking niet gebroken.

'Dan geef je werk van iemand die staakt weg aan een ander. Dat doen we absoluut niet. We hebben nieuw werk vandaag, de kaarten zijn opnieuw geschud en dat werk geven we aan chauffeurs die willen werken.'

Gemoedelijke sfeer

In de kantine van Qbuzz spreekt de vervoerder van een 'gemoedelijke sfeer'. Buiten bij het depot aan de Peizerweg verzamelen de stakers zich. FNV-kaderlid Henk Rozema noemt daar de sfeer ook goed, ondanks het feit dat bepaalde collega's wel rijden.

'Die collega's kunnen rustig het terrein oprijden, zich melden en de bus pakken om te rijden', legt Rozema uit. 'Er wordt ze geen strobreedte in de weg gelegd.'

Bang om te praten



Ondanks de zogenoemde positieve sfeer willen chauffeurs, zowel binnen als buiten, niet met onze verslaggever praten. Rozema snapt dat wel: de poort is de sfeer.

'Men wil het bedrijf niet beschadigen en collega's ook niet. Mensen zijn gewoon bang dat ze verkeerde dingen roepen zo live in de uitzending. Als ze iets verkeerd zeggen moeten ze zich later verantwoorden.'

Live vanaf Hoofdstation

Hoe staat het er voor op het Hoofdstation in Stad? We namen een kijkje:



Op het Hoofdstation staan ook veel taxi's klaar om gestrande reizigers te vervoeren. De één zijn dood is immers de ander zijn brood.

'Collega's die normaal 's nachts rijden, proberen het nu vanmorgen', legt een taxichauffeur. 'Normaal staan we hier overdag niet hier, maar nu voor de staking staan we er toch', zegt een andere chauffeur.

Toch hebben ze nog maar weinig te doen. Reizigers zijn voorbereid op de stakingen en er rijden nog wel wat bussen. Pech voor de taxichauffeurs dus.

