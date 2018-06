Rondje Groningen: Houd op met aanbellen, bezorger!

Frustrerend hè, een bezorgd pakketje mislopen? Er zijn allerlei alternatieven te bedenken. Maar steeds maar weer bij de buren aanbellen? Daar is niet iedereen van gediend.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Vandaag:

1) Auf Wiedersehen!

De Sjakies zijn er snel bij: 'Der Bokal geht vorbei eure Nase, heili heilo heailalalalala!'

2) Hashtag-carpoolen van en naar Schier

Weet je nog toen Hoog Catherijne, het station van Utrecht, zonder stroom lag en duizenden passagiers er strandden? Mensen uit heel Nederland boden via Twitter hun auto als carpooloptie aan.

Het inspireert Wagenborg om tijdens de OV-staking een eigen carpool-hahstag voor de boot van en naar Schiermonnikoog op te zetten. Op het moment van schrijven wordt er alleen nog geen gebruik van gemaakt...

3) Beste pakketbezorger...

HOU EVEN OP MET PAKKETJES DOORSTUREN VAN DE BUREN.

4) Testrijders testen... niets nieuws?

De provincie start een experiment met elektrische auto's rijden. Maar euh... is een elektrische auto nog een experiment waard?

Blijkt toch iets anders te zitten: het blijkt een experiment met elektrische auto's delen:

5) Daar heb je de vrijwillige evacuatie weer

Het wordt vaker en soms zelfs politiek geopperd rondom winningsgebied Groningen: moeten wij Grunnegers niet gewoon verkassen? Manuel stelt het op basis van het nieuwe advies van SodM, waarin staat dat liefst +- 5000 gebouwen nog niet veilig zijn voor 2023.

6) Gekozen burgemeester in Stad

Dé volgende stap voor een directe democratie? De gemeente Groningen houdt gewoon een pilot met de gekozen burgemeester! Nou ja, de kinderburgemeester dan. Maar toch.

7) Grutto is een hoogvlieger

Aldus een onderzoek van de Groningse universiteit.

8) Het verhaal achter de slippers van Koeman..

Tenminste, een Volkskrant-journalist denkt ongeveer het verhaal achter de tweet van Ronald Koeman te weten. Eerst nog even die tweet:

En dan de analyse...



9) Bouwers op fietse

De Grote Markt is wat lastig bereikbaar met de auto. Zelfs voor bouwers van het hotel dat er moet verrijzen. Gelukkig hebben ze nu... een stadsfiets van de zaak.

10) Wachten op rozijntjes

Wat zal de kleine van Marieke er (precies een week later) blij mee zijn.

Overiges kan je bij andere supermarktketens ook rozijntjes kopen.

11) Wist je niet hè?

Favere Groningen is een van de meest intirgerende accounts die we dagelijks tegenkomen in ons Rondje Groningen, laten we het zo stellen.

Voor de verheldering: chemtrails zijn de strepen die vliegtuigen achterlaten in de lucht. Doe ermee wat je wil.

12) Man naar ons Groninger hart

Eigenlijk Cambuurfan. Wat maakt het uit.

13) Grunneger noabers zoeken verkoeling

We gaan eruit met de nieuwste Grunnen TV. Ajeto!

