Lopend Vuur: Ik ben de busstaking nu wel zat

Opnieuw staan de bussen in onze provincie stil. Chauffeurs in het stads- en streekvervoer staken en zeggen dat dagen vol te gaan houden.

Het is de volgende stap in een al langer durend cao-conflict. Dat conflict draait onder andere over de werkdruk en over het loon. De onderhandelingen daarover zitten al een tijd vast.

Dagenlange staking

De chauffeurs hebben de afgelopen maanden al vaker het werk neergelegd. Passagiers kunnen daardoor niet vervoerd worden.

Op TV Noord zei buschauffeur Henk Koning gisteravond nog dat de chauffeurs zo boos zijn dat er ook wel tien dagen gestaakt kan worden.

