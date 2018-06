Lijn Noord: 'De bus is dé manier voor mij om van a naar b te komen'

In alle vroegte vertrok Lijn Noord woensdag vanuit Ter Apel met als eindbestemming Hoofdstation Groningen. Aan boord diverse reizigers met diverse busverhalen.

Jorik Bouwmeester stapt als eerste in. 'Ik moet naar Assen. Via Groningen, want de trein gaat nog wel', zegt de stagiair bij het OV-bureau in de Drentse hoofdstad. Normaal gesproken pakt hij de Qliner.

'De bus is voor mij dé manier om van a naar b te komen iedere dag', vertelt hij aan verslaggever Beppie van de Sluis. 'In principe kan ik ook met de auto, maar dat is als student niet te betalen. Gelukkig zijn jullie er.'

Toetsweek

Bij de halte staat ook Danien Nooren. Ze hoopte dat haar bus toch zou rijden. Dat is niet het geval, maar Lijn Noord biedt uitkomst. 'Ik moet naar Groningen. Ik heb toetsweek, dus het is belangrijk om naar school te gaan', zegt de derdejaars scholier vmbo. 'Ik heb natuurkunde. Dat vind ik best wel een lastig vak.'

Beppie komt bij de opstapplaats in Kielwindeweer Erik Kamphuis tegen, die een selfie maakt bij de gele bus. De Groninger is met de auto naar het dorp gebracht.

Erik Kamphuis stapt in de bus. Foto: RTV Noord



Nostalgisch gevoel

'Ik ging vroeger altijd met Lijn 73 en ik wilde dat nog één keer meemaken.' Inmiddels pakt hij steevast de auto, maar in zijn schooltijd was dat anders. 'Als ik naar het Ubbo ging in Stadskanaal, dan stapte ik op bij de Veendammerweg. Als er gestaakt werd, had ik een probleem. Ik kon wel op de fiets, maar het was altijd prettiger met de bus.'

Stap in

Lijn Noord rijdt woensdagmiddag de omgekeerde route, dus van Hoofdstation Groningen naar Ter Apel. De bus vertrekt om 15.30 uur vanuit Groningen. Dit is de dienstregeling:

15.30 Groningen, Hoofdstation

15.40 Waterhuizen, Woortmansdijk

15.55 Westerbroek, Brug Westerbroek

16.05 Foxhol, Borgweg

16.20 Hoogezand, Abraham Kuypersingel

16.35 Kielwindeweer, Zuidlaarderweg

16.55 Annerveenschekanaal, Paal 7

17.05 Bareveld, Bareveldstraat

17.30 Stadskanaal, Raadhuisplein

17.45 Musselkanaal, Schoolstraat 122

18.00 Ter Apelkanaal, Sluis Zandberg

18.09 Ter Apel, Busstation

Volg de bus bij RTV Noord

Op radio en tv is de terugreis te volgen. Stefan Keukenkamp doet live verslag op Radio Noord. Ook Beppie van der Sluis reist mee. Haar tv-verslag is vanaf 18 uur te zien in Noord Vandaag op TV Noord.

