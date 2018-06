Einde Synergon, bedrijf gaat verder als Afeer

Het Werk- en Leerbedrijf Synergon krijgt een andere naam. Synergon wordt vanaf 1 juli omgedoopt in Afeer. Dat is Gronings voor baan of beroep.

Werknemers merken er in eerste instantie weinig van. Toch gaat er een aantal dingen veranderen bij het 'nieuwe bedrijf'.

Meer opleidingen



Afeer wil meer inzetten op de banden met het bedrijfsleven. Mensen die al enige tijd werkloos zijn en moeite hebben met het vinden van een baan, kunnen binnen Afeer worden opgeleid. Dat kan als schilder, timmerman, in de groenvoorziening of bijvoorbeeld als klantenservicemedewerker.

Terwijl zij in dat proces zitten, is het de bedoeling dat Afeer de lijntjes met het bedrijfsleven kort houdt. Op die manier moet zij er voor zorgen dat meer mensen doorstromen naar een normale baan.

Er wordt ook in het voren gewerkt, vertelt communicatieadviseur Jurrie Nieboer: 'Wij willen met bedrijven om tafel om hun visie te horen. Stel dat een bedrijf over drie jaar bepaalde medewerkers nodig heeft, dan kunnen wij die vast opleiden.'

Terugloop tekorten



De laatste jaren is Synergon regelmatig in het nieuws geweest met financiële tekorten. Door de lijntjes met het bedrijfsleven te verkorten en de opleidingen te verbeteren, hoopt Afeer dat die tekorten worden teruggebracht.

De gedachte: als meer mensen doorstromen naar een normale baan, hoeft de gemeente minder bij te leggen.

Akkoord van Westerlee



Het nieuwe bedrijf is een voortvloeisel uit het Akkoord van Westerlee, dat stamt uit februari 2015. Het plan was om in Oost-Groningen één Werk- en Leerbedrijf te creëren.

Werkvoorzieningsschappen Synergon (Oldambt, Pekela en Bellingwedde) en Wedeka (Veendam, Stadskanaal en Vlagtwedde) zouden samen opgaan in één bedrijf.

Een jaar na het tekenen van die overeenkomst, besloten Veendam en Stadskanaal om van de plannen af te zien. Zij trokken zich terug, waardoor het bedrijf Wedeka blijft bestaan.

Uit Wedeka?



Bellingwedde en Vlagtwedde gingen afgelopen 1 januari op in de gemeente Westerwolde. Die gemeente kwam daardoor dus in beide werkvoorzieningsschappen terecht. Westerwolde wil onderzoeken of zij uit Wedeka kunnen stappen.

Synergon / Afeer



Binnen Synergon werken volgens Nieboer zo'n 1100 mensen. Een groep van zo'n vijfhonderd man werkt beschut binnen. Deze mensen hebben een zogenoemde indicatie Wet Sociale Werkvoorziening. Zij zijn niet in staat om bij een 'gewoon' bedrijf te werken en hebben bij Synergon een levenslange baangarantie. De SW-ers werken bijvoorbeeld op de inpakafdeling, in de stoffeerderij of in de drukkerij.

Nog eens vijfhonderd mensen werken gedetacheerd. Dat betekent dat zij in dienst zijn bij Synergon, maar werken bij andere bedrijven. Dit is bijvoorbeeld als schilder, in de schoonmaak of in de groenvoorziening.

De groep die over blijft, zo'n tachtig mensen, bestaat onder andere uit directie, communicatie en leidinggevenden.

