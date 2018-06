Groninger Gasberaad: 'Nog veel vraagtekens na advies SodM'

Het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, dat woensdagmorgen bekend werd gemaakt, roept bij het Groninger Gasberaad nog veel vragen op.

'Ik ben dan ook blij dat we vanavond het SodM nog kunnen spreken', zegt Susan Top, secretaris bij het Groninger Gasberaad. Ze verwijst daarbij naar een toelichtingsbijeenkomst van het SodM voor burgemeesters en belangenverenigingen.

Op voorhand veilig

Het Gasberaad wil meer weten over het advies om te stoppen met de inspecties bij een groot deel van zo'n 22.000 woningen. Dit omdat slechts 5000 gebouwen nog in aanmerkingen zouden komen voor versterking.

Top: 'De ervaring tot nu toe is dat je niet op basis van aannames conclusies kunt trekken over de sterkte van een huis. Nu zegt het SodM op voorhand dat huizen veilig zijn. Ik wil beter weten op basis waarvan ze dat zeggen.'

Kans op zware beving

Ook wil het Groninger Gasberaad meer uitleg over de kans op zware aardbevingen. 'In de berekeningen gaat het SodM uit van een kleinere kans', schetst Top. 'Maar ik zie dat in de grafieken nog niet heel hard afnemen.'

De gepresenteerde kansberekening door het SodM



Veel gevraagd

Het advies van het SodM is één van de adviezen die samen moeten komen in een advies van de Mijnraad. Even afwachten dus nog.

'Maar er wordt wel weer veel gevraagd van de Groningers', reageert Top. 'We moeten enorm gaan schakelen naar de nieuwe situatie en hoe dat zich verhoudt met wat we tot nu toe steeds gehoord hebben.'

Lees ook:

- Versterkingsoperatie in SodM-advies fors kleiner: hoe zit het?

- Advies SodM: 5000 gebouwen versterken