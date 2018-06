Financieel debacle voor beleggers in JR Shipping

Meer dan 2700 beleggers die hebben geïnvesteerd in schepen van reder JR Shipping in Harlingen, zijn hun geld vrijwel zeker kwijt. Bij elkaar verliezen ze een bedrag van ongeveer 87 miljoen euro.

De Friese reder heeft in de jaren tot 2010 veel geld opgehaald bij particuliere investeerders om de bouw van in totaal elf schepen te financieren via het JR Fleet Fund CV. De investeerders staken bedragen variëren van 15.000 tot 85.000 euro in het fonds. Zes van de schepen werden gebouwd door Volharding in Foxhol op een werf in Roemenië en in de Eemshaven. De andere schepen kwamen van werven in Duitsland.

Crisis

Tijdens de crisis die in 2007 begon, stortte de scheepvaart in. Een situatie die tot in 2017 duurde. JR Shipping leed zware verliezen op de investeringen en ook de beleggers verdienden dus niks. In de afgelopen jaren zijn meerdere reddingspogingen gedaan, via onder meer herfinanciering van dure leningen die JR Shipping had afgesloten.

Laatste poging

In een laatste reddingspoging vond de reder een Britse investeringsmaatschappij bereid de leningen op een aantal schepen over te nemen. Het bedrag dat deze investeerder op tafel legt, is echter zo laag dat er voor de beleggers weinig tot niks overblijft. 'We zijn nu aan het einde van tien jaar crisismanagement en de missie om de schade te beperken is heel mager geslaagd. We vinden het verschrikkelijk', zegt directeur Sander Schakelaar van JR Shipping. De naam van de Britse investeerder wil Schakelaar niet bekend maken.

de missie om de schade te beperken is heel mager geslaagd. We vinden het verschrikkelijk Sander Schakelaar-directeur JR Shipping

Ontwricht

In totaal had de reder uit Harlingen een schuld van 128 miljoen euro, met een vloot waarvan de waarde rond de zestig miljoen ligt. Zou de Britse investeerder niet zijn ingestapt, dan was JR Shipping 'ontwricht', zoals Schakelaar het uitdrukt. De kans is groot dat het bedrijf dan failliet zou zijn gegaan en de beleggers helemaal niks zouden hebben ontvangen.

Schamel

Wat ze nu terug zien van hun investering is schamel. Als onderdeel van de deal met de Britse geldschieter kan JR Shipping twee schepen 'terugkopen'. Die koop zou gefinancierd moeten worden met nieuw geld van particulieren die nog brood zien in de activiteiten van de reder. Het geld dat die schepen op zee verdienen, wordt gebruikt om nog wat aan de gedupeerde beleggers uit te keren.

Spaargeld

Veel van de beleggers wonen in Noord-Nederland. Het zijn vaak vermogende particulieren, maar er zitten volgens Schakelaar ook minder kapitaalkrachtige investeerders tussen. Mensen die werden gelokt door interessante rendementen en hun spaargeld investeerden. 'Mensen van wie je je moet afvragen of ze er wel verstandig aan doen wat voor belegging dan ook te doen', zegt Schakelaar.

Het heeft aan transparantie nooit ontbroken. In de prospectussen is altijd naar voren gebracht waar de risico's zitten Sander Schakelaar

Zorgplicht

Aan de zorgplicht richting beleggers heeft JR Shipping altijd voldaan, stelt Schakelaar, die in brochures rendementen belooft tot wel twintig procent. 'Het heeft aan transparantie nooit ontbroken. In de prospectussen is altijd naar voren gebracht waar de risico's zitten. In alle marketing wordt daar ook zeker over verhaald. Maar autoriteiten verbieden ons een beleggingsadvies te geven. Mochten we dat maar.'