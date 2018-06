Deel dit artikel:











'Vroeger konden we een advertentie zetten en dan kwamen de chauffeurs wel' (Foto: FPS/Jos Schuurman)

'Er is een heel groot tekort aan chauffeurs. We willen allemaal uit dezelfde vijver vissen, zeker nu de economie aantrekt. Vroeger konden we een advertentie zetten waarin stond dat we op tijd betaalden en dan kwamen de chauffeurs wel.'

'Maar zo werkt het niet meer', zegt Michel Hazelaar. Hij werkt bij een autotransportbedrijf in Noordhorn. De chauffeurs vervoeren personenauto's en bestelwagens op vrachtwagens. Om te zorgen dat er een jonge aanwas van chauffeurs komt, is het bedrijf een samenwerkingsverband aangegaan met het Noorderpoort college in Groningen. Kokervisie Bij de opleiding Automotive & Logistiek kunnen leerlingen een workshop chauffeur autotransport volgen. Leraar Arjan Horstman: 'Over autotransport zou ik zelf vroeger ook niet nagedacht hebben en ik merk dat mijn leerlingen dezelfde kokervisie hebben. Het is leuk om hen met iets anders kennis te laten maken.' Veel techniek Cursist Aike Vos is in ieder geval enthousiast: 'Ik rijd al op een vrachtwagen en dat is hartstikke mooi. Het geeft een vrij gevoel. Maar bij autotransport komt ook veel techniek kijken. Ik heb vanmorgen al mijn eigen auto op en af mogen rijden, dus misschien ga ik in de toekomst wel met auto's op pad. Mijn interesse is gewekt.' Lees ook: - Tekort aan vrachtwagenchauffeurs: gepensioneerden en studenten achter het stuur

