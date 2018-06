Geen onderzoek naar recherchewerk dat Beertster brugwachter de kop kostte

Minister van rechtsbescherming Sander Dekker hoeft geen onderzoek in te stellen naar integriteitsonderzoekster en voormalig politiefunctionaris Greet Elsinga of haar recherchebureau Marple.

Dit besliste de Raad van State woensdag. Elsinga deed onderzoek naar de integriteit van provincieambtenaren. Meerdere medewerkers kregen naar aanleiding hiervan ontslag.

Tankpas

Een van hen is Peter Wolff. De brugwachter uit Beerta zou volgens het onderzoek hebben gesjoemeld met een tankpas. Sinds zijn ontslag, in 2008, zit Wolff in financiële problemen. Hij is nu dakloos.

De advocaat van Wolff, Ferre van Nadort, stelt dat het integriteitsonderzoek destijds zo slecht uitgevoerd is, dat het niet tot strafontslag van Wolff had mogen leiden.

Geen vergunning

In 2008 had Elsinga met haar toenmalige eenmanszaak Suver geen vergunning volgens de WPBR (Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus). Niettemin schakelde de provincie Groningen haar in voor het uitvoeren integriteitsonderzoeken. In 2010, na het ontslag van Wolff, richtte Elsinga met een compagnon het bureau Marple op. Dit bedrijf had een vergunning volgens de WPBR tot 3 februari 2017.

Eerst gelijk, daarna niet meer

Wolff verzocht het ministerie in 2014 om maatregelen tegen de integriteitsonderzoekers. Vorig jaar kreeg de voormalig brugwachter van de rechtbank Noord-Nederland gelijk. Gevolg was dat de minister op moest treden tegen de onderzoekers. Daarnaast kreeg Wolff een schadevergoeding van 1260 euro.

De minister ging hiertegen in beroep bij de Raad van State. Die draait het besluit van de rechtbank nu dus terug: er hoeft niet opgetreden te worden tegen de onderzoekster.

Of de brugwachter de schadevergoeding moet terugbetalen, is nog niet bekend. Volgens zijn advocaat kan Wolff dat niet, omdat hij financieel aan de grond zit.

Lees ook:

- Voorlopig geen onderzoek naar integriteitsbureau Marple

- Advocaat van ontslagen brugwachter vangt bot bij Raad van State

- Advocaat ontslagen brugwachter wraakt lid Raad van State

- Kamervragen SP over inschakelen omstreden recherchebureau door provincie

- Rechter geeft ontslagen provincie-ambtenaren weer wat hoop

- Ontslagen provincie-ambtenaren 'dupe van roddel en achterklap'