Gräper over aanpak Ring Zuid: 'Aannemer heeft moeite met complexiteit project'

Aannemerscombinatie Herepoort heeft moeite met de complexiteit en de beheersbaarheid van de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Dat zei gedeputeerde Fleur Gräper woensdag in het spoeddebat op het provinciehuis.

'We hebben Herepoort ook aangesproken op het feit dat de informatie van de vertraging relatief laat is gekomen', laat ze weten.

Veel vragen

Gräper zegt dit in het spoeddebat, dat is aangevraagd door de oppositiepartijen VVD, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden.

Deze partijen hebben vele vragen over de vertraging en de mogelijk oplopende kosten. Zo wil de VVD de commissie Grote Projecten weer optuigen, om zo de aanpak van de Zuideiljke Ringweg vooral op het financiële gedeelte goed te kunnen controleren. Dat is volgens een meerderheid in de Staten niet nodig.

Onder meer de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren vragen zich af of het personeelstekort wel een van de meest belangrijke argumenten is voor de vertraging. Gräper zegt van wel, maar geeft ook een opening voor een oplossing van dat probleem.

Duitse partners

Zij heeft de Duitse partners in de aannemerscombinatie Herepoort aangesproken op hun verantwoordelijkheid. De Duitse wegenbouwers Züblin en Max Bögl zijn het fundament onder de aannemerscombinatie, waarin wegenbouwers als Sjouke Dijkstra, Oosterhof Holman, Jansma en Roelofs Wegenbouw de regionale spelers zijn.

Het kan nit zo zijn dat met deze twee grote partners het personeelstekort niet opgelost kan worden Fleur Gräper - Gedeputeerde

'Het kan niet zo zijn dat met deze twee grote partners het personeelstekort niet opgelost kan worden. Of dat tekort helemaal wordt opgelost kan ik niet inschatten, maar als zij hun gewicht erin gooien, is dat echt een oplossing. We hopen dat daarmee een deel van de vertraging kan worden ingelopen.' Volgens Gräper hebben de Duitse bouwers toegezegd ruimte te maken in hun personeelsbestand.

Kosten

Gräper verwacht dat de provincie niet bovenmatig moet opdraaien voor financiële tegenvallers. Herepoort heeft het werk aangenomen voor 320 miljoen euro exclusief BTW, het totale budget voor de zuidelijke ringweg is 700 miljoen euro. De provincie is verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers.

'Bij dergelijke complexe projecten, is het niet uit te sluiten dat er juristen bij komen kijken', stelt de D66-bestuurder. 'Alleen moet de juridische rimram niet de boventoon gaan voeren. De hoofdoorzaak ligt echt bij de aannemers, die hebben ook aangegeven hun verantwoordelijkheid te nemen.'

VVD'er Nico Bakker is hiermee niet gerustgesteld. 'Het proces is nog wel beheersbaar, maar onze grootste zorg is de financiën', zegt hij. 'Ik heb mijn twijfels over het feit in hoeverre de rekening toch bij de provincie terechtkomt. Daar ben ik nog niet gerust op.'

Ons angstbeeld is dat de aannemerscombinatie failliet gaat Jan Wolters - SP

Doemscenario

SP-woordvoerder Jan Wolters is bang dat de aannemerscombinatie de provincie met een forse strop opzadelt. 'Ons angstbeeld is dat het project uit de hand loopt, de aannemerscombinatie failliet gaat en de Duitse aannemers zeggen: dit was de werkmaatschappij.' Wolters vreest dat de provincie dan alsnog de rekening gepresenteerd krijgt.

Gräper ontkent niet dat dit doemscenario ook praktijk kan worden. 'Dat angstbeeld snap ik en roept het bij mij ook op. Het zou gevolgen hebben voor de regionale werkgelegenheid. Dat is ook de reden geweest voor een escalatieoverleg. Garanties zijn er altijd op papier. We hebben een contract met het consortium: wanneer Herepoort besluit de stekker eruit te trekken, hebben we een probleem. Maar dan dienen wij op onze beurt een schadeclaim in.'

Vertraging

Afgelopen donderdag maakten de provincie en gemeente Groningen bekend dat de aanpak van de zuidelijke ringweg minstens twee jaar langer gaat duren dan verwacht. De verwachte einddatum was eerst 2021 en schuift nu op tot zeker 2023.

Lees ook:

- Statenfractie VVD heeft 'veel vragen' over vertraging werkzaamheden zuidelijke ringweg

- Spoeddebat in Provinciale Staten over Zuidelijke Ringweg

- Aannemer Ringweg Zuid wist vorig jaar al van vertraagde planning

- Vertraging ringweg: Bouwwereld kan niet zomaar 'een blik buitenlandse werknemers' opentrekken

- UMCG: 'Vertraging aanpak zuidelijke ringweg raakt iedereen'

- Twee jaar vertraging bij de aanpak zuidelijke ringweg: hoe kan dat?