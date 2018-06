Belangstelling laadpalen bij bedrijven valt tegen: 'Er is nog te veel gedoe'

Het particuliere initiatief van bedrijvenvereniging WEST om bedrijven in de stad te helpen aan laadpalen voor elektrische auto's, heeft geen storm gelopen.

Dat zegt Klaas Holtman, een van de initiatiefnemers. De bedrijvenvereniging vond het plaatsen van laadpalen in de gemeente Groningen te langzaam gaan en ging vorig jaar een samenwerking aan met Enexis om zelf laadpalen bij bedrijven te kunnen neerzetten.

Daarmee liepen ze een half jaar voor op de provincies Groningen en Drenthe, die gisteren een startsein gaven aan de aanbesteding voor 1000 laadpalen in de provincies.

Niet overladen

Bedrijvenvereniging WEST werd in de tussentijd niet overladen met aanvragen.

'We hebben aardig wat aanvragen gekregen, maar er zijn nu veertig laadpalen in gebruik. Het loopt niet zo hard. Ik had er wat meer van verwacht.'

Te veel gedoe

De aanleidingen zijn volgens Holtman divers, maar ook eenvoudig samen te vatten. 'Het is voor veel bedrijven nog te veel gedoe. Ze vragen zich af: hoe zit het met de tarieven? Ze weten nog niet genoeg van het gebruik van de palen en het delen ervan. Bedrijven willen vooral ook dat hun stroom er niet onder lijdt. Computers moeten het blijven doen.'

Bedrijven wachten nog even tot de volgende grondwerkzaamheden Klaas Holtman - Bedrijvenvereniging WEST

Ook het werk rondom het aanleggen van de palen is een obstakel, stelt Holtman. 'Dan zeggen ze: 'We wachten nog even tot de volgende grondwerkzaamheden, in plaats van de boel tussentijds open te leggen'.'

Van de kolencentrale?

Een andere reden zit ook bij de gebruikers die al dan niet elektrisch willen rijden en gebruik willen maken van een laadpaal. Holtman: 'Komt de stroom voor de laadpaal bij het bedrijf van een kolencentrale? Dan is opladen misschien nog wel ongunstiger dan thuis, wat al het goedkoopst is. Dan valt het voordeel weg.'

Blij met 1000 laadpalen

Holtman is blij dat de provincies Groningen en Drenthe maandag een officiële start hebben gemaakt met het aanbesteden van 1000 laadpalen in de provincies. 'Dat is alleen maar positief. De aanwezigheid van palen is een randvoorwaarde om elektrisch te rijden. De infrastructuur helpt om de keuze voor een groene auto te maken.'

